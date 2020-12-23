Стакан скорее полон

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Без знаний прошлого невозможно формировать представление о будущем. Уходящий год запомнится целым рядом важнейших событий в жизни нашей страны, которые нашли отражение во внутренней и внешней политике.

Уходящий год многим запомнится надолго как год, когда «что-то пошло не так». Когда все планы были нарушены. Когда мы столкнулись с самым неожиданным вызовом за последние десятилетия, которые некоторые даже по масштабам сравнивают с мировой войной. Но это те, кто войны такой просто не видел на своем веку. «Вечерка» подводит основные политические итоги 2020 года.

Год начался с отставки правительства Дмитрия Медведева, каковую и последовавшие затем поправки к Конституции стали многие трактовать в свете предстоящего «большого политического транзита». Поскольку все это происходило на фоне размолвки Москвы и Минска по поводу дальнейшей интеграции в рамках союзного государства, то многими поправки стали рассматриваться как «альтернативный вариант транзита» —вместо объединения России и Белоруссии в одно государство окончательно.

Пошли гадания на тему Госсовета: уж не туда ли перейдет наш действующий президент в будущем. Или же, говорили другие, больше полномочий получит Совет безопасности, по примеру Казахстана, и Путин пойдет по стопам Назарбаева. Все подобные предположения теперь кажутся наивными.

Путин ни по чьим стопам не пошел. В принятом недавно законе о Госсовете (в развитие принятой соответствующей поправки к Конституции) этот орган не выглядит, как тот, с которым президент может поделиться значимыми полномочиями. В итоге после принятия поправок мы получили еще большее укрепление именно президентской власти. В этом смысле предположения о постепенном переходе чуть ли не к «парламентской республике» оказались еще более наивными. Как и обсуждение, вернее, гадания, на тему «преемника». Его нет и пока не предвидится. Зато подтвердились другие предположения — по поводу обнуления президентских сроков.

Некоторые критики режима стращали тем, что принятие конституционных поправок в нынешнем виде спровоцирует массовые протесты. Это примерно те же люди, которые то периодически пророчат преждевременную отставку Владимиру Путину, то делятся сокровенными и якобы «проверенными» слухами по поводу его здоровья. Такие прогнозисты были посрамлены. В очередной раз. Кроме того, на фоне серьезных экономических трудностей, вызванных ковидом и карантинными мерами, в стране не случилось вообще никаких массовых протестных акций. А те, которые случились (в Хабаровском крае), были вызваны сугубо местными причинами — смещением популярного губернатора Сергея Фургала после обвинений в организации им убийств и покушений.

Оппозиция, надо сказать, вообще часто и давно преувеличивает готовность к протестной активности со стороны россиян. При этом сама эта оппозиция как раньше не предлагала никакой конструктивной повестки, так и в этом году была по большей части не видна и не слышна. Традиционны были разные подковерные информационные микровойны на тему, какая из околовластных группировок стоит за теми или иным назначениями и отставками (а правительство Михаила Мишустина уже успело пережить одну довольно масштабную рокировку). Однако широкую публику подобная политика давно уже не интересует.

Фото: duma.mos.ru/Мосгордума

Впрочем, в этом плане большой политики в стране нет уже не первый год. Скажем, реально парламент не является местом выработки — и конкурентных дебатов на сей счет — экономического и политического курса. Выработка происходит скорее на технократической основе. Возможно, кстати, что в кризисных условиях пандемии это по-своему оправдано. Некогда дебатировать.

Народ был занят в этом году выживанием и решением текущих проблем еще в большей степени, чем ранее. И ему было не до большой политики. Единый день голосования в сентябре, как и ранее голосование по конституционным поправкам, прошел без сучка и задоринки, не принеся никаких неприятных сюрпризов для власти. Все кандидаты от партии власти в губернаторы уверенно победили.

На уровне городских и губернских заксобраний, за некоторыми незначительными исключениями, тоже политическая стабильность ничуть не пострадала. Рейтинги президента не пошатнулись за год практически никак. Но и готовность голосовать за партию власти («Единую Россию») остается относительно высоким на фоне корона-кризиса: ЕР поддерживают стабильно около 30 процентов, а из числа тех, кто готов идти на избирательные участки, голосовать за нее готовы 45 процентов. За президента готовы голосовать стабильно выше 65 процентов.

На этом фоне законотворческая деятельность Думы в уходящем году была выдержана скорее в умеренно-консервативном ключе, что в значительной степени созвучно массовым настроениям, они тоже скорее консервативны. Были приняты, в частности, ужесточающие законы по поводу организации массовых акций (митингов и даже пикетов) и по «иностранным агентам». Подготовлен законопроект по регламентации просветительской деятельности с тем, чтобы поставить ее под плотный госконтроль. Политики явно готовятся к следующему году — думских выборов — с тем, чтобы исключить иностранное вмешательство», а также попытки дестабилизации ситуации в целом. Зато Роскомнадзор отказался от безуспешных попыток заблокировать мессенджер Telegram.

Что касается правительства Михаила Мишустина, то оно оказалось в целом вполне дееспособным, хотя корона-кризис заставил сильно напрячься. Из заметных сбоев можно разве что отметить задержку и бюрократические неурядицы весной с выплатами медикам, работающим с ковидом. А также провал с логистикой лекарств из-за введения обязательной маркировки осенью, что вызвало дефицит многих важных лекарств. Тем не менее рейтинг Мишустина остается на приличном уровне — 50–53 процента. Такого даже близко не было в последние годы у его предшественника Медведева.

В целом же инициатива в сфере борьбы с пандемией была отдана на откуп регионам. И многие из них стали брать пример с Москвы, где такая работа была, начиная с весны, поставлена на качественно новый технологический уровень, включая введения QR-пропусков. Такой опыт себя, на мой взгляд, оправдал и позволил эффективно справиться с первой волной в условиях мегаполиса с высокой плотностью населения. Хотя осенью к нему прибегать не стали, опасаясь негативных экономических последствий. Но таково, кажется, было политическое решение, принятое на уровне федерального руководства.

Во внешней политике год выдался относительно спокойным, во многом потому, что большинство контактов на высшем и экспертном уровнях, переговоры и взаимодействия по разным направлениям были заморожены из-за пандемии.

Фото: president.gov.by

На российско-американском направлении произошло предсказуемое ухудшение. Пока оно контролируемое. США вышли из Договора по открытому небу. Нам также не удалось продвинуться в переговорах по продлению истекающего в феврале следующего года Договора СНВ-3, хотя есть надежда, что это удастся сделать уже при следующей администрации. Общие ожидания от которой, впрочем, тревожны — ждут усиления антироссийских санкций.

В Москве с тревогой следили за дестабилизацией в Белоруссии после тамошних президентских выборов. Злопыхатели предрекали: скоро, мол, и у нас. Однако на текущий момент Лукашенко справился с кризисом при помощи Москвы (в том числе материальной). И это лишь один из уроков этого года: не надо приуменьшать число людей, которые не хотят никаких революционных перемен, а хотят покоя и стабильности.

Война в Карабахе одно время тоже породила опасения, что она разрастется в большой региональный конфликт и втянет в себя еще и Россию с Турцией.

Однако же покамест удалось разрулить. И турецкий лидер Эрдоган стал практически единственным иностранным лидером, кого Путин упомянул в ежегодной пресс-конференции как «настоящего мужчину», с которым можно договариваться и который держит слово. На этом фоне мужчина Зеленский из Украины, кажется, окончательно утратил в глазах Москвы образ человека, с которым можно о чем-либо договориться (по Донбассу особенно). Конфликт на юго-востоке Украины, похоже, надолго перешел в разряд замороженных и бесперспективных с точки зрения урегулирования.

Фото: tccb.gov.tr

Так что в целом политические итоги года можно оценить скорее как нейтральные или даже умеренно-положительные. На фоне пандемии ковида и всеобщих локдаунов все могло быть гораздо хуже. Но не стало.

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