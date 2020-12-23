«Сделаем выводы»: Лавров пригрозил США после ввода санкций против России

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Санкции Соединенных Штатов уже перестают удивлять, но на них, как и прежде, будет дан симметричный ответ. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в среду, 23 декабря, на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

21 декабря Минторг США опубликовал список из 58 китайских и 45 российских компаний, которые связаны с вооруженными силами. В отношении них применят ограничения на экспорт.

В свою очередь Лавров пообещал ответить на «враждебную» санкционную политику Вашингтона.

— Ответ последует. И не только в том, что касается зеркальности или симметричности, но мы будем делать дополнительные выводы, которые будут касаться всего комплекса российско-американских отношений, — цитирует РИА Новости дипломата.

Он также выразил уверенность в том, что этими рестрикциями Америка хочет ослабить конкурентов, нарушая при этом международное законодательство и нормы Всемирной торговой организации (ВТО).

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