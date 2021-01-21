Охота на ведьм

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Накануне инаугурации Джо Байдена в Вашингтон нагнали войск столько, как будто готовятся к государственному перевороту. Момент в политической истории США и впрямь моет быть поворотным.

Вместе с федеральными силами безопасности и частями Национальной гвардии более 21 тысячи силовиков будут охранять процесс «демократической передачи власти» новой администрации. От старой будет только вице-президент Майкл Пенс, Трамп улетит к себе в имение во Флориду, в последний раз воспользовавшись «бортом номер один». Никаких толп восторженных поклонников нового президента не будет, приглашены только официальные лица, все резервации гостиниц и апартаментов в городе заблокированы или отменены.

Сам Трамп покидает пост, покрытый позором (его обвиняют в том, что он подстрекал толпу на штурм Конгресса 6 января). Демократы, но не только они, преисполнены решимости искоренить, выжечь каленым железом «трампизм» до основания. И это все более напоминает времена то ли маккартизма, то ли «охоты на ведьм». Политический истеблишмент, похоже, склоняется к тому, чтобы двигаться в сторону, по сути, «полуторапартийной» системы, где сторонники Трампа будут фактически под запретом — забанены везде, где только можно: в соцсетях, СМИ и т.д. Дошло до того, что портал видеоигр «Майнкрафт» заблокировал аккаунт младшего сына Трампа Бэрона, которому всего 14 лет.

Его отец заканчивает свое президентство с рейтингом одобрения 29%, одним из самых низких в истории страны. Более двух третей американцев (68%) не хотят, чтобы Трамп оставался «значимой политической фигурой» в будущем. И хотя он еще недавно намекал на возможность реванша на президентских выборах в 2024 году, похоже, эту возможность ему сейчас могут перекрыть.

13 января палата представителей Конгресса вынесла импичмент Трампу, причем за него проголосовали еще и примерно десяток республиканцев. Дело передано в сенат, который готов начать рассматривать его чуть ли не через час после вступления Байдена в должность. Зачем, ведь Трамп уже не будет президентом к этому моменту? А вот именно затем, что в случае подтверждения импичмента сенатом (нужны две трети голосов) он лишится возможности в будущем занимать государственные должности.

Летом 2019 года сенат (где тогда республиканцы имели перевес в три голоса) легко отверг вынесенный палатой импичмент по делу о вовлечении иностранного государства в выборную кампанию США (речь шла о телефонном разговоре Трампа с президентом Украины Зеленским, в ходе которого Трамп просил дать компромат на Байдена).

Однако сейчас сторонники импичмента Трампа все-таки могут набрать в сенате искомые 67 голосов. Слишком уж велики сейчас давление общественного мнения и поднятая истерика в СМИ. При нынешнем партийном раскладе в верхней палате 50х50 за импичмент Трампа могут проголосовать те республиканские сенаторы, которые состоят с ним лично в плохих отношениях (таких наберется три-четыре). Есть те, кому не надо переизбираться больше, и, собираясь в отставку, им больше нечего терять, кроме своего доброго имени.

Наконец, есть такие, кому не надо переизбираться в 2022 году (при сроке в шесть лет каждого сенатора каждые два года переизбирается треть состава верхней палаты), и они могут пока не опасаться гнева республиканских избирателей, а до 2024 или 2026 года этот их поступок забудется. Наконец, есть такие, кто вообще мало зависит от мнения партии, поскольку в своих штатах у них прочные личные позиции. Так что 67 голосов могут наскрести. Многое будет зависеть от лидера республиканского теперь меньшинства Митча Макконела (он досиживает свой срок и к 2022 году уйдет в отставку). Ранее он был верным соратником Трампа, однако после истории с бесконечным позорным, как считается теперь в Америке, оспариванием результатов выборов и особенно после «штурма» Капитолия отношения с президентом сильно испортились.

Вне зависимости от решения сената может встать вопрос об уголовном преследовании Трампа после ухода с должности. В США у бывших президентов нет иммунитета. Даже если в самые последние часы своего президентства он воспользуется прерогативой главы государства и помилует себя и членов семьи от такого преследования наперед, эта прерогатива, во-первых, распространяется только на федеральные преступления, но не на уровне штатов. Вовторых, демократы могут оспорить такое решение, не имеющее прецедентов в истории страны, и все равно покарать Трампа.

Наконец, вне зависимости от всяких наказаний и преследований, Трампа могут просто обанкротить, пустить по миру. Все контракты с его бизнес-структурами сейчас аннулируются, он подвергается тотальному остракизму. Даже банковские счета закрывают. В общем, не позавидуешь. А все потому, что сей «выскочка» бросил вызов всему политическому истеблишмен ту в 2016 году и поломал слишком много правил приличий в том виде, как они формировались правящим классом на протяжении двух с половиной веков.

МИРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян подписали заявление о развитии Нагорного Карабаха.

Это дает надежду на то, что мирное урегулирование будет поставлено на долгосрочную основу, а поводы и причины для новых военных конфликтов сократятся.

Самое главное — это договоренности о разблокировании регионального транспортного сообщения, которое постепенно может восстановиться примерно в том виде, как это было во времена СССР. Обе ранее воевавшие стороны согласились создать совместные рабочие группы, которые уже к весне должны завершить подготовительную работу. Обмен взаимными претензиями на тему нарушений режима прекращения огня, есть шанс, уступит место мирной повестке.

Так, основная территория Азербайджана получит восстановленное железнодорожное сообщение с Нахичеванской автономной республикой, от которой ее отделяет территория Армении. До сих пор, чтобы по суше попасть из Азербайджана в Нахичевань, надо было просить иранские транзитные визы. До Карабахского конфликта железнодорожное сообщение действовало — какое-то время после распада СССР, но во время войны один из ее участков был полностью разрушен.

Теперь эту ветку предстоит фактически строить заново. На территории Азербайджана это произойдет силами самой республики. На территории Армении — силами РЖД, под управлением которой находится армянская железная дорога. У России нет прямого сообщения с Арменией, поскольку нет общей границы. В советские времена оно осуществлялось через Грузию, но после конфликта в Абхазии прервалось и с тех пор не восстановлено. Скоро можно будет ездить и возить грузы из России в Армению, в том числе через Азербайджан. При этом у самой Армении появится сухопутный выход не только на российский рынок и ее систему железных дорог, но и на рынок Турции.

Кстати, сама Турция тоже не прочь поучаствовать в развитии транспортной инфраструктуры региона и ранее уже объявила о намерении построить железнодорожную ветку из Турции в Нахичевань. Это все вопросы не самого ближайшего будущего, а на перспективу два-три года. Однако подобные проекты сами по себе создают куда более прочную основу для мира, чем даже хорошие отношения между лидерами стран (которых между Алиевым и Пашиняном все равно нет).

Ильхам Алиев считает карабахский конфликт на текущий момент исчерпанным. Он пока не собирается ставить вопрос о дальнейшей судьбе Карабаха — о его статусе и возвращении в состав Азербайджана, как было во времена СССР.

В ходе осенней войны Баку и так достиг значительных успехов, вернув себе ранее оккупированные армянами семь азербайджанских районов, отделяющих Карабах от Армении, плюс занял второй по значимости город Нагорного Карабаха Шушу.

Ставить сейчас вопрос о возвращении всего Карабаха под контроль Баку дипломатическими методами — нереалистично. Ставить вопрос о возвращении его с помощью военной силы — уже тоже нереалистично, поскольку в Карабахе размещены российские миротворцы. А вот в Армении страсти по реваншу никак не улягутся.

Оппозиция не может простить Пашиняну поражение в войне. Его поездка на переговоры с Путиным и Алиевым оппозиция расценила негативно, считая, что «армянская повестка была провалена». От Пашиняна ждали, что он вернет домой пленных, однако этот вопрос не был урегулирован. По разным данным, после двух этапов обмена пленными в конец прошлого года Азербайджан все еще удерживает до 120 и даже более армянских граждан. Оппозиция считает, что ни о каких коммуникациях речи не может быть, пока эти лица не вернутся на родину. Хотя почему нельзя решать эти вопросы параллельно, непонятно. Но куда больше оппозиция все же «обеспокоена» победой Азербайджана в союзе с Турцией. А они теперь еще и с помощью железной дороги свяжутся между собой через территорию Нахичевани и Армении. Армянский оппозиционер такого вынести не может.

Есть все же надежда, что по мере осуществления мирных проектов и открытия транспортных коридоров реваншизм в Армении пойдет на спад и многие по факту примирятся с потерей Шуши и ранее оккупированных территорий. Пока есть веские основания полагать, что посреднические миротворческие усилия Москвы приносят результаты, которых почти 30 лет не могла добиться многосторонняя Минская группа по Карабаху. Впрочем, приглядывать за активностью Турции в регионе надо продолжать.

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