Культурное родство: куда Байден нанесет свой первый визит

Фото: flickr.com / U. S. Embassy Jerusalem

Первый зарубежный визит всегда носит символическое значение у вновь избранного президента. Особенно когда речь идет о лидере ведущей страны мира — Соединенных Штатов Америки. Куда же отправится Джозеф Байден в первую очередь?

Прежде чем говорить о потенциальных странах, которые может посетить Байден, давайте вспомним его предшественников. Дональд Трамп свой первый визит нанес в Саудовскую Аравию и Израиль. Это случилось в мае 2017 года, спустя четыре месяца после его инаугурации. Тем самым Трамп нарушил многолетнюю традицию американских президентов ездить в одну из соседних стран.

Демократ Барак Обама, при котором Байден был вице-президентом, наоборот, последовал традиции и прибыл в Канаду, с которой США состояли в экономическом союзе под названием НАФТА. В Оттаве «борт номер один» сел 19 февраля, почти через месяц после присяги Обамы. На встрече с канадским премьер-министром Стивеном Харпером американец согласился на сотрудничество в области экономики и торговли, а также договорился о совместной работе в энергетической сфере.

Фото: Официальная страница Барака Обамы в Twitter

Предшественник демократа Обамы республиканец Джордж Буш — младший тоже остался верен устоям и поехал в другую соседнюю страну — Мексику. Визит состоялся 16 февраля. Мексика наравне с Канадой является частью НАФТА. В Канаду Буш-младший совершил вторую свою поездку в качестве главы Белого дома.

Демократ Билл Клинтон, как и Барак Обама, почтил присутствием союзную Канаду, которая, к слову, входит в военный блок во главе с США — НАТО. Клинтон выбрал город Ванкувер и, в отличие от других президентов, чуть-чуть задержался с «вылазкой», хоть и не настолько, как Трамп. В Канаде Клинтона встретили 3 апреля.

Джордж Буш — старший / Фото: twitter.com/georgehwbush

Отец Буша тоже ездил в Канаду. Из последних пяти президентов Джордж Буш — старший оказался самым быстрым. Не прошло и двадцати дней с инаугурации, как он прибыл в Оттаву.

Куда же поедет Байден?

Американист, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин считает, что Джозеф Байден посетит сперва Великобританию.

— У США и Великобритании особые отношения. С британцами американцы чувствуют родство и на социокультурном, и на дипломатическом уровне. Визит в Лондон был бы весьма логичным. Тем более Великобритания вышла из ЕС. Зачем изобретать велосипед? — сказал он в беседе с «Вечерней Москвой».

Потенциально Байден мог бы посетить и Германию, с которой испортил отношения Трамп. Визит в Берлин мог бы восстановить трансатлантическую солидарность. По мнению Блохина, даже если необходимость для Вашингтона в общении с Берлином сейчас возросла, все-таки Германия не имеет такую же важность для США, как Британия.

Фото: twitter.com/IANS Tweets

— На первом месте для США Великобритания. Потом — Германия. Германия тоже важна. Но вероятность первого визита туда намного меньше, — сказал эксперт.

Он допускает, что первый визит Байден может нанести и в Канаду. В любом случае критерием этого выбора будет культурное родство. А оно у США есть, прежде всего, с англосаксонскими странами, как Канада и Соединенное Королевство.

Ранее британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на окружение Байдена сообщила, что он свой первый или второй зарубежный визит нанесет в Великобританию. Поездка должна быть приурочена к саммиту G7, который пройдет в Лондоне аж 11–13 июня.

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