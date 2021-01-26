Не спи, Клинтоном станешь: Присяга американского президента стала поводом для интернет-мемов

Фото: picture alliance / Consolidated

На прошлой неделе в Вашингтоне прошла церемония инаугурации нового президента США. Очень скромная по нынешним меркам, но не менее запоминающаяся. Особенно благодаря казусным ситуациям, которые рассмешили пользователей интернета.

Вступление в должность 46-го президента США Джо Байдена прошло при очень ограниченном количестве людей. Обычно в этот день перед западным крыльцом Капитолия собирается около 200 тысяч гостей, но в этот раз присутствовало не больше тысячи человек, предварительно сдавших тест на ковид. Пользователи соцсетей следили за процессом онлайн и тут же — пока президент произносит клятву, а его пресс-служба постит ролики про исцеление Америки — реагировали на курьезные детали и моменты процессии. А их оказалось немало.

Зрители сразу отметили гигантский размер Библии, на которой Байден приносил клятву, обозвав ее «первым изданием, подписанным самим Иисусом». Книга и правда похожа на антологию «Войны и мира» Толстого, уместившуюся в одном издании.

На церемонию по традиции приехали и бывшие президенты США со своими супругами. Бывшими в том числе. Например, Билл и Хиллари Клинтон. Все шло прекрасно ровно до того момента, пока журналисты не обнаружили, что 42-й президент США сладко захрапел прямо во время произнесения Байденом присяги «добросовестно руководить страной и охранять Конституцию Соединенных Штатов».

Кстати, Дональд Трамп, предшественник Байдена, хоть и не пришел с супругой на церемонию, решил оставить новоиспеченному президенту записку от своего имени. Содержимое письма, к сожалению, не разглашается, но пользователи устроили настоящий конкурс из предположений, что мог написать Дональд на прощание, учитывая, что у соперников более чем напряженные отношения. «Джо, ты знаешь, что победил я», «Я злюсь на тебя и не разговариваю с тобой сегодня и завтра», «Я знаю, где ты живешь», «Прости. Я не умею читать и писать. Не нужно меня ненавидеть» — именно так мог попрощаться Трамп, по мнению интернет-пользователей.

Самой же главной звездой этого дня стал сенатор от штата Вермонт 79-летний Берни Сандерс, который плюнул на официальный дресс-код и заявился на церемонию в теплой куртке и вязаных «бабушкиных» варежках. При том, что на улице стояла плюсовая температура. Политик сидел на инаугурации отдельно ото всех и был явно не в духе, как старый дедушка, у которого отобрали пульт от телевизора. Он стал настоящим мемом, что только не придумали интернет-пользователи. Под его колоритным фото писали: «Берни оделся так, будто решил постоять в очереди в почтовом отделении», «когда выбрался в город, чтобы провести время с друзьями». Политику нашлось место на стуле в мюзикле «Чикаго» в окружении танцовщиц и на троне из «Игры престолов». Особое внимание заслужили как раз варежки Сандерса.

Оказалось, что связала их Джен Эллис, учительница из Вермонта. Она подарила их Берни Сандерсу два года назад и очень удивилась, что политик носит их постоянно во время предвыборной кампании. Кстати, связаны они из старых свитеров и украшены флисом из переработанного пластика.

Поза Берни — нога на ногу со сложенными крест накрест руками — тоже пришлась по душе пользователям. Теперь все ждут выход Сандерса на «бис». А сам Берни тем временем уже монетизирует свою выходку. Уже появились толстовки с его изображением стоимостью от 3500 рублей.

* Мем — информация, которая служит поводом для иронической интерпретации.

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