Перезагрузки не будет

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Приступил к работе 46-й президент США Джозеф Робинетт Байден-младший. Он, как говорится, сразу взял быка за рога: начал подвергать ревизии наследие Трампа. Темп взят пока высокий не будет.

Дело же об импичменте бывшего президента Дональда Трампа пока передано в сенат. А для начала Джо Байден отменил самые спорные распоряжения Трампа, некоторые из которых даже оспаривали в судах, но безуспешно. Остановлено строительство стены между США и Мексикой.

Правда, предыдущая администрация не сильно продвинулась с этой затеей из-за недостатка средств (конгресс денег не дал): были лишь отремонтированы уже имеющиеся участки, а новых построено очень мало. Свернуто строительство нефтепровода из Аляски через Канаду до основной территории США Keystone XL. Повод: нефтепровод вредит экологии, а «зеленая тема» в повестке Байдена важна. Канада в панике: теряются рабочие места, местные нефтяники лишаются доступа на американский рынок. Последнее, кстати, не так: имеющихся ресурсов хватит еще на 30 лет для бесперебойных поставок. Рынок практически не заметил этого, а сколько споров было вокруг проекта.

В плане диалога с мусульманским миром отменен запрет на въезд в Америку для выходцев из ряда стран, введенный Трампом в 2017 году. Однако это не значит, что на практике получить визу станет проще: ранее гражданам из этих стран отказывали почти в половине случаев.

Новый президент также своим указом ввел масочный режим там, куда распространяется его право, — на федеральных территориях. Также введен обязательный карантин для всех прибывающих в США из-за границы.

Он на бумаге действовал уже с 12 января, но на практике не соблюдался и носил по сути рекомендательный характер. Не очень понятно, как его будут соблюдать и сейчас. В Америке почти невозможно принудить кого-либо сидеть безвылазно дома с ковидом, можно лишь рекомендовать это делать. Ждет окончательного «зеленого света» со стороны конгресса пакет стимулирования экономики на 1,9 триллиона долларов. Он уже был принят при прошлой администрации, теперь новая хочет его дополнить положением о выплате всем налогоплательщикам по 2 тысяче долларов единоразово.

Рассматриваются и другие меры финансовой поддержки. Иными словами, американские власти выражают готовность печатать деньги практически неограниченно и заливать ими коронакризис. А заодно и фондовые рынки мира. Порой столь щедрые выплаты демотивируют людей выходить на работу, пособие до лета (когда федеральная казна доплачивала 600 долларов в неделю оказавшимся без работы, это не считая выплат от Штатов) было подчас выше зарплаты.

Сейчас Байден прорабатывает с министерством труда вопрос о том, чтобы работники имели право не выходить на работу по своему усмотрению, если есть угроза заражения, и при этом не терять право на пособие по безработице. Также в первые 100 дней своего президентства Байден подпишет указ, устанавливающий минимальную почасовую оплату труда для работников федеральных структур в 15 долларов. Затем это правило предполагается распространить на всю страну, сделав такую ставку минимальной (сейчас 7,5 доллара).

В плане борьбы с эпидемией Белый дом обещает ускорить распространение вакцины, выйдя на среднесуточный объем прививок в 1 миллион доз. Однако нынешний уровень и так достаточно высокий — 900 тысяч, уже распространено более 30 миллионов доз вакцины, хотя от первоначальных графиков все же отставание имеется.

Что касается отношений с Россией, то тут все пока идет предсказуемо. И не самым благоприятным для нас образом. С одной стороны, выражено четкое намерение продлить договор СНВ-3 еще на пять лет на нынешних условиях. Такая возможность предусмотрена в самом договоре. Не потребуется ни новых переговоров, ни ратификации сенатом США. За этот срок предполагается выйти на новый договор, в который Вашингтон хотел бы включить в том числе новые виды российского оружия, например гиперзвуковое.

Переговоры предстоят долгие и трудные. Это, конечно, создаст площадку для двустороннего диалога. Но весьма ограниченную. С другой стороны, Байден поручил разведке США подготовить подробный доклад о враждебных действиях России. И затронуть такие темы: было ли вмешательство в выборы 2020 года? Стояла ли Москва за недавней массированной хакерской атакой на крупные корпорации и госструктуры? Причастны ли русские к выплатам афганским талибам денег за то, что те убивают американцев? Вряд ли разведсообщество ответит однозначно отрицательно на все поставленные вопросы. То есть наши отношения с новой администрацией начнутся не с перезагрузки (Вашингтон уже заявил, что ее не будет), а с новых санкций. Ближайшим поводом для них наверняка станет ситуация вокруг оппозиционера Алексея Навального, за которой в Вашингтоне следят подчеркнуто внимательно и будут всячески использовать для давления на Москву.

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