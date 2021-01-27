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Польский эксперт уличил Байдена в политической «шизофрении»
Фото: whitehouse

Польский эксперт уличил Байдена в политической «шизофрении»

Ростислав Зубков

В мире

Политика новой американской администрации, по-видимому, страдает от шизофрении. Такое мнение выразил ректор Ягеллонского колледжа, профессор-американист Гжегож Бурский.

Он обратил внимание на парадокс: с одной стороны, новоиспеченный президент США Джо Байден критикует проект «Северный поток — 2». С другой стороны, Байден хочет сотрудничать с Германией, которая не раз выражала заинтересованность в «СП-2».

— Это, конечно, проявление шизофрении, поскольку, с одной стороны, мы слышим о негодовании из-за того, что Германия строит газопровод вместе с Россией и хочет обеспечить себе альтернативу. С другой стороны, он приглашает Германию к сотрудничеству, — отметил Бурский в эфире радиостанции Radio Szczecin.

Эксперт предположил, что скептицизм американского лидера по отношению к российскому газопроводу может привести к срыву всего проекта. Вместе с тем Вашингтон может подружиться с Москвой, если изменит свое отношение к «Северному потоку — 2» и захочет выстроить более крепкие связи с Берлином.

Ранее в Белом доме подтвердили, что Байден по-прежнему считает «СП-2» «плохой сделкой для Европы».

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих стран считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал это, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

Экс-лидер СШАДональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Известно, что летом 2020-го Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2». Уже действующие рестрикции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

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ПольшаДжо БайденСеверный поток — 2
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