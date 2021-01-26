«Плохая сделка»: раскрыта позиция Байдена по «Северному потоку — 2»

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Президент США Джо Байден считает «Северный поток — 2» невыгодной сделкой для Европы. Об этом пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки заявила во вторник, 26 января, на брифинге.

В ходе мероприятия один из журналистов попросил рассказать, обсуждался ли российский газопровод в ходе недавнего телефонного разговора Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель. В Белом доме отметили, что дополнительных сведений по этой теме нет, но уточнили позицию американского лидера.

— Я могу сказать, что… президент по-прежнему считает «Cеверный поток — 2» плохой сделкой для Европы, — цитирует ТАСС заявление Псаки.

Она добавила, что текущие власти знают о санкциях, введенных предыдущей администрацией против проекта газопровода. Эти меры будут пересматриваться и обсуждаться с европейскими властями, отметила пресс-секретарь Белого дома.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих стран считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал это, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

Экс-лидер СШАДональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Известно, что летом 2020-го Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2». Уже действующие рестрикции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

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