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Трубоукладчик «Северного потока — 2» возобновил строительство в водах Дании
Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Трубоукладчик «Северного потока — 2» возобновил строительство в водах Дании

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Трубоукладчик «Фортуна» возобновил работы по строительству газопровода «Северный поток — 2» в датских водах. Об этом в воскресенье, 24 января, заявил оператор проекта Nord Stream 2 AG.

Работы ведутся в соответствии с полученными согласованиями, сообщает РИА Новости.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих стран считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал это, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Известно, что летом 2020-го Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2». Уже действующие рестрикции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

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ДанияСеверный поток — 2строительство
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