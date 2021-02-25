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Водоснабжение Крыма будет обеспечено без участия Украины.

Советское наследие

Проблему с исторически извечной нехваткой воды на Крымском полуострове в советские годы решили просто, быстро и кардинально: объявили «всесоюзную комсомольскую стройку» и построили Северо-Крымский канал (СКК), пустив в него воду из Днепра. После майданного переворота 2014 года и возвращения Крыма в Россию Украина возвела дамбу и перекрыла поток днепровской воды. Канал пересох. Россия предложила Украине покупать у нее воду. Получила отказ. Не потому, что у нищих собственная гордость. Бывший посол США в Киеве Джон Хербст так приказал: поставок воды в Крым быть не должно.

На радость зовущих их обратно в лоно «ридной маты Украины» новых киевских властей, крымчане, прежде получавшие по СКК 85–90 процентов воды, стали мучиться от безводья. В первую очередь пострадало сельское хозяйство восточных районов полуострова. Как назло, 2019 и особенно 2020 годы выдались чрезвычайно засушливыми, и вододефицит стали испытывать на всем полуострове. В Симферополе, Севастополе, Ялте воду стали подавать по часам.

Вилами писано

Нынешняя Украина — государство-фейк. Специально назначенный человек — зовут его Антон Кориневич — руководит «временно оккупированным Крымом». Заботясь об окормляемом населении, на днях этот «постоянный представитель президента Украины в Крыму» заявил, что подача воды на полу остров не будет восстановлена до «деоккупации». Для этого власти Украины намерены достроить дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы «максимально исключить попадание воды в Крым».

Вода, как известно, всегда дырочку найдет. Вот и построенную наспех семь лет назад дамбу стало размывать. Кориневич объявил о необходимости укрепления сооружений, не допускающих днепровскую воду в Крым.

Любая стройка — это деньги. Стройка на Украине — это бешеная коррупция. На это сразу же указал глава южного российского региона Сергей Аксенов. «Похоже, украинские чиновники из виртуальных ведомств ищут дополнительные способы попилить тощий бюджет своей страны, — написал он на своей странице в соцсети. — Не удивлюсь, если дамба станет таким же коррупционным «мегапроектом», которым был так называемый «европейский вал» экс-премьера Яценюка».

Израильский прецедент

Как и во времена СССР, у сегодняшней России есть вариант просто, быстро и кардинально решить проблему крымского вододефицита. Прецедент в мировой практике есть. Руководитель Госкомитета Крыма по межнациональным отношениям Альберт Кангиев обоснованно считает, что строительством дамбы «Украина продолжает себя выставлять перед всем мировым сообществом как государство, осуществляющее геноцид в отношении многонационального Крыма». А геноцид — это серьезно.

В 1960-х Лига арабских государств приняла решение построить дамбы, чтобы перекрыть водоснабжение Израиля. Сирия, Ливан и Иордания попытались лишить еврейское государство основного источника питьевой воды. Арабы решили изменить русла двух из трех наполняющих озеро Кинерет рек. Началась постройка дамб. Но шла она недолго. Прилетели израильские ВВС и сровняли с землей все возводимые гидротехнические сооружения.

Арабские страны, горячо поддержанные СССР и всем на тот момент «прогрессивным человечеством», пожаловались в ООН. Но США и их «реакционные подручные» оправдали бомбежку тем, что арабы попытались устроить геноцид еврейского населения. ООН, помявшись, подтвердила: Израиль имеет суверенное право на пресную воду. Полностью проблему вододефицита израильтяне решили в ходе молниеносной «Шестидневной войны» 1967 года захватом Голанских высот. Израиль никогда не вернет их Сирии: это неминуемо приведет еврейское государство к водному голоду.

Может ли Россия, по израильскому примеру, защищая 2 миллиона своих граждан от геноцида, разбомбить украинскую дамбу? И заодно взять под контроль и насосные станции на территории Херсонской области? В военном отношении это — просто, в политическом — нарвемся на очередные санкции…

Работа идет

Запасы воды в Симферопольском водохранилище практически истощились. Ежедневный забор воды из него сократился с 70 000 до 23 000 кубометров в сутки. Но при этом глава Крыма Сергей Аксенов уверен: устойчивое водоснабжение будет обеспечено без участия Украины. Власти региона рассчитывают на реализацию плана по бурению новых скважин для извлечения воды из подземных источников. Также планируют экономить воду за счет устранения утечек и незаконных врезок. Вероятно, скоро на полуострове начнется и строительство установок для опреснения морской воды.

Да и про матушку-природу не надо забывать. На юге нашей страны засушливые и влажные периоды сменяют друг друга каждые три-четыре года. Минимум осадков пройден. Ученые-климатологи говорят, что в 2021 году засухи в Крыму не будет.

Действительно, полуостров сейчас засыпало снегом. За январь-февраль выпало по две месячные нормы осадков! Весной снег в крымских горах начнет таять, и реки принесут воду в водохранилища. Не исключено, что тогда же ставший полноводным Днепр снесет и хлипкую дамбу.

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