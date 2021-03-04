Круговорот людей: кто и зачем едет в столицу

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

В пандемию в России резко снизилось число трудовых мигрантов. За 2020 год в столице таких мигрантов стало меньше на 40 процентов. На этом фоне на федеральном и на региональном уровнях встает вопрос о необходимости привлекать их на наш рынок труда. Кто такие мигранты сегодня? Какова их роль в жизни города? Действительно ли Москве нужна иностранная рабочая сила, и если да, то какую нишу она должна занять? Становятся ли мигранты частью городского социума? Как влияют на демографическую ситуацию и занятость москвичей? Эти вопросы «Вечерка» решила обсудить с экспертами.

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Вячеслав Поставнин Руководитель Научного центра Евразийской экономической интеграции и сотрудничества:

— Мигранты — один из важнейших ресурсов московской экономики. Есть сферы, где без них уже просто не обойтись. А их язык, обычаи, поведение делают культуру нашего города значительно разнообразнее. К тому же немалая часть мигрантов со временем становятся гражданами России, улучшая демографическую ситуацию в стране.

Приносят городу немалую пользу

Юрий Московский, председатель комиссии по миграционным вопросам Совета по делам национальностей при правительстве Москвы:

— Начнем с того, что Москва на протяжении столетий была городом мигрантов.

Здесь всегда жили люди, приехавшие со всей Российской империи, а позднее — из всех регионов СССР и России. Но главным образом, конечно, из центральных регионов страны. Подобная ситуация сохраняется и сейчас. Сегодня около половины населения Москвы не москвичи, они родились в других городах. Но мигрантами тем не менее принято называть приехавших из других государств.

В Москве сейчас около семи миллионов рабочих мест и около 700 тысяч работающих иностранцев. Мигранты, таким образом, составляют около 10 процентов рынка труда. Примерно такая же ситуация в большинстве европейских городов. Есть мнение, что иностранцы отбирают у россиян рабочие места. Это, мягко говоря, неправда. Возьмем строительство.

Ведь стройка — это не только бетонщики и каменщики. Это производство стройматериалов, охрана, бухгалтерия, логистика, менеджмент производства. Большая часть сотрудников, которые всем эти занимаются, — россияне.

Или возьмем, к примеру, высшее образование. В Москве от 80 до 100 тысяч иностранных студентов. И они не просто учатся, они обеспечивают работой профессорско-преподавательский состав! Резюмируя, можно сказать, что мигранты сегодня — это полноценная часть московского общества. Они просто встроены в наш социум и приносят городу немалую пользу.

Важна квалификация специалистов

Алексей Захаров, руководитель рекрутингового портала Superjob:

— Мигранты, без сомнения, России нужны, но далеко не все. Нам, как и в развитых странах, имеет смысл отбирать только наиболее квалифицированных. Как минимум — с высшим образованием. Сейчас, например, очень высок спрос на врачей. Ну давайте врачей и приглашать. Пусть приезжают, подтверждают квалификацию и работают.

А уж дворников, каменщиков и разносчиков пиццы мы сами как-нибудь найдем. Есть мнение, что наши граждане за маленькую зарплату и в тяжелых условиях работать не хотят. Отчасти это правда. Но откуда берутся маленькая зарплата и тяжелые условия? Вот статистика МВД. В прошлом году на территории РФ было зарегистрировано 9,8 миллиона мигрантов. При этом лишь чуть более миллиона имели патент. Что это значит?

В России по-прежнему не обходится без мигрантов-нелегалов. Некоторые из них существуют на положении чуть ли не рабов. Им могут платить копейки и содержать далеко не в лучших условиях. Мигранты, имеющие невысокую квалификацию и работающие в России нелегально, кроме их работодателей, никому не выгодны. Бизнес да, на труде этих людей наживается.

А государство и граждане теряют, потому что большинство мигрантов не платят налогов и занимают рабочие места, на которых могли бы работать граждане нашей страны. Но бизнесу россияне не всегда выгодны — он не хочет лишних издержек. Ровно поэтому столь масштабная миграция и существует.

Иностранных рабочих нужно все больше

Вадим Коженов, президент Федерации мигрантов:

— Мигранты в Москве начинают играть все более серьезную роль. Это стало ясно во время пандемии. Ну как бы, например, мы смогли пережить локдаун без курьеров, приносивших нам продукты и лекарства? Или без таксистов. Давайте вспомним и прошедшую зиму. Столицу буквально завалило снегом, и без мигрантов, которые чистили дворы и улицы, город был бы парализован! Скажу больше: в Москве появились целые отрасли экономики, где без труда мигрантов уже не обойтись.

Помимо курьерских служб и такси экономкласса, это общепит, где мигранты работают официантами, уборщиками, поварами и мойщиками посуды. Строительство и ЖКХ в Москве тоже без иностранных рабочих сейчас немыслимы.

Причем спрос на них стремительно растет. Прошлой весной, когда закрыли границы, в Москву и область не приехали десятки тысяч иностранцев, которые занимались сельским хозяйством, помогали москвичам на приусадебных участках, строили и ремонтировали для них дачи. Когда люди поняли, что помощников не хватает, а крышу дачного домика ремонтировать нужно, они начали поднимать расценки. И мигранты побежали из сферы ЖКХ на се- зонные работы. Потому что тот же электрик, выполняя частные заказы для дачников, мог заработать больше, чем, скажем, в управляющей компании. Мигранты стали перемещаться и в курьерские службы. И тут всем окончательно стало ясно, что без иностранных рабочих сейчас действительно никуда, и, более того, им нужно повышать зарплаты.

Резюмируя, можно сказать, что мигранты стали частью нашей экономики, а значит, и частью нашей жизни. России и Москве в частности остро не хватает рабочих рук, поэтому мигранты и приезжают. Это объективно. Если учесть, что число работающих в РФ не растет, а сокращается, то необходимость привлечения иностранной рабочей силы будет с каждым годом возрастать. И этот факт надо учитывать при формировании миграционной политики.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

По данным Росстата, более 40 процентов всех мигрантов, приехавших в РФ, живут в Москве и Московской области. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 18,8 процента. Причина в том, что здесь можно больше заработать. По данным социологических исследований, чаще всего трудовые мигранты приезжают из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Армении, Азербайджана, Киргизии. Большинство трудовых мигрантов — мужчины до 30 лет, со средним или средним специальным образованием, мусульмане, работают в строительстве, ЖКХ, торговле и сфере услуг.

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