«Посольские войны»: эксперты обсудили возможные последствия для участвующих в них стран

Посол Чехии Витезслав Пивонька / Фото: Youtube.com/ Новости на Первом Канале

Министерство иностранных дел России пересмотрело правила перемещения американских дипломатов. Теперь к соблюдению регламентов будут относиться жестче. Ранее США и ряд стран Европы выслали сотрудников российского МИДа и получили симметричный ответ от России.

Конфликт как цемент в отношениях держав

Вероника Крашениникова, политолог, кандидат исторических наук:

— У дипломатического конфликта есть положительный эффект. По мере того как Вашингтон прямо и через посредников наращивает давление на своих главных конкурентов — Китай, Россию, Иран, — эти три страны объединяют, пока неформально, свои усилия. Китай и Иран подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Три четверти торгового обмена между Китаем и Россией происходит в евро, в долларах — лишь малая часть, и это тоже следствие давления Штатов.

Что касается Евросоюза, здесь отношение к России противоречиво. С одной стороны, есть сильное проатлантическое лобби, и они следуют политике США — мы видели, как Чехия, Польша, другие страны в поддержку американского решения высылают дипломатов. Но есть и определенные экономические и политические интересы, и ответственные силы в Европе, в частности, в Германии, не заинтересованы в обострении отношений с Россией. Мы видим, как настаивает руководство Германии на разрешении строительства «Северного потока — 2». Ну и во Франции президент Макрон делал немало позитивных высказываний в отношении России.

В этом конфликте на руку нам очень сильно играет «вакцинная дипломатия». Например, в Латинской Америке репутация России и интерес к ней значительно возросли после появления вакцины. Для них это действительно спасение, потому что там понимают: дорогие западные препараты менее доступны. В Евросоюзе «Спутник V» показывает себя одной из наиболее эффективных вакцин, это сильный аргумент в пользу сотрудничества с нашей страной.

Фото: European Parliament / CC BY-NC-ND 2.0

Последнее время одно за другим мы слышим примирительные заявления из Вашингтона. Это и звонок президента Байдена президенту Путину, это и достаточно уважительное выступление Байдена по России.

Про санкции они продолжают говорить, но без этого конкуренция крупных держав не обходится. Похоже, отношения стабилизируются, и сейчас в Вашингтоне прорабатывается обновленный и более здравый курс. После встречи Путина и Байдена можно ждать нормализации отношений. Важно, что Россия в большой степени добилась места в главной тройке мировых держав, наряду с Китаем и США. Но чем выше горы, тем меньше кислорода. Мощные державы между собой могут только жестко конкурировать. В ближайшие годы это будет нормой для крупных стран, с обострениями и ослаблениями конфликта. Но войны не будет. Все игроки ответственные и понимают, до какого предела можно обострять отношения и где проходят красные линии.

Для всех хорошим быть не получится

Евгений Сатаовский, президент Института Ближнего Востока:

— Ни один дипломат не способен предотвратить надвигающуюся войну. Задача дипломатии — после очередной войны как-то утрясти ситуацию, до чего-то договориться. Если страна понесла поражение, как это было с Крымской войной середины ХIХ века, — максимально поражение смягчить. Если страна выиграла, дипломатия стремится результаты победы закрепить. Никаких других задач у дипломатии нет. Потому что, как сказал Бисмарк, все серьезные вопросы в мире решаются железом и кровью. Так было и до него, так будет и после. Так будет всегда, потому что люди — это довольно агрессивные приматы и ничего в их природе за последние миллионы лет по сути не изменилось. И меняться вряд ли будет. Поэтому и политика будет крайне простой и понятной: сначала условный Шойгу, а потом условный Лавров. И никак иначе.

Предотвратить войну способно только одно обстоятельство. Это когда твой противник понимает, что результаты войны его, скорее всего, не устроят. Он будет либо разбит, либо понесет такие потери, что игра просто не стоит свеч. Это называется пиррова победа. А когда дипломат возомнит, что он способен и без оружия о чем-то договориться, то он просто глуп, потому что ставит телегу впереди лошади. Он пытается ходить задом наперед. В течение короткого времени это ему, возможно, будет более-менее удаваться, а потом он просто упадет и отобьет себе все части тела. Некоторые политики эту глупость демонстрировали миру. Возьмем, например, Михаила Горбачева. Он пытался заниматься дипломатией и быть при этом для всех хорошим. Чем кончилась эта политика кота Леопольда — ребята, давайте жить дружно, мы знаем: геополитической катастрофой. Страны, которую он возглавлял, просто не стало.

Наши дипломатические усилия, к счастью, перестали быть направленными на распиливание страны и сдачу очередного ее куска, как было при главе МИДа Андрее Козыреве. Мы постепенно отходим и от другой практики: когда дипломаты просто перемалывают воздух в ожидании хорошей пенсии, как было несколько лет назад. Наши дипломаты наконец-то более или менее срослись с реальностью.

Чешский театр кукол имени дяди Сэма

Виктор Литовин, военный эксперт, полковник запаса:

— «Дипломатические войны» не украшают ни одну из противоборствующих сторон. Но в случае с высылкой российских дипломатов из Чехии мы видим один из элементов открытой борьбы Запада против России. Причем этакого «коллективного Запада», воплощенного в Евросоюзе. Это, по сути, зеркало другой известной организации — НАТО. Сильная, суверенная, независимая Россия, которую всерьез воспринимают в любом уголке земного шара, не устраивает этот «коллективный Запад» хотя бы уже тем, что не склоняет головы перед главным претендентом на мировое господство и мировым гегемоном — Соединенными Штатами.

За последние 30–40 лет Америка привыкла к однополярному облику мира. К тому, что можно любому соседскому президенту или премьеру «сделать внушение», как школьнику-двоечнику. Что можно добиться послушания практически от любого регионального лидера. Единственная страна, с которой такое поведение «не прокатывает», — Россия.

Фото: официальный сайт НАТО

Вполне естественно, что позиции нашей страны будут пытаться ослабить любым путем. Не напугать оружием, не экономически подорвать, так хотя бы заставить унизиться и проявить себя в роли «агрессора», который готов на конфликт по любым мелочам. И которого можно после этого обвинить во всех смертных грехах...

Чехия склонила голову перед Америкой, чешский чиновник не своей стране служит, а интересам США. Вот и весь секрет дипломатической войны.

Посмотрите на простом примере, какие приемы пропаганды против нас используют. Нам создают имидж государства, которое в ответ на любые недоразумения на планете начинает греметь оружием. Россия — это для американского и европейского обывателя этакий медведь, непредсказуемый и неуправляемый дикий агрессор...

С медведем, согласитесь, невозможно поговорить по-человечески, правда? А теперь смотрим, кто за последние 30 лет чаще отвечал на международные проблемы развязыванием боевых действий. У нас этот показатель равен нулю. Мы первые вообще ни разу не начали, ни в Осетии, ни в Сирии, войска вводились только тогда, когда это было объективно необходимо. А за США и их друзьями-слугами из НАТО — и Югославия, и Ирак, и Ливия, и Сомали... Вот кто тут агрессор.

Проблемы мира стали мелкими

Александр Никонов, обозреватель:

— Если вспомнить знаменитую фразу «краткость — сестра таланта», можно предположить, что у нас все дипломаты, даже окончившие МГИМО, сплошные таланты, потому что осваивают телеграфный стиль, а скоро, наверное, освоят и интернет-сленг. Я говорю о том, что мировая дипломатия как-то легко и непринужденно перетекает в «Твиттер». Самой яркой фигурой твит-политики и твитдипломатии являлся Дональд Трамп. Его по пятам настигает Маша Захарова.

Сокращенное имя представителя МИД РФ я употребил не от неуважения, а подстраиваясь под формат коротких сообщений.

Сколько там букв разрешается ввести в одной публикации, не помните? 140, кажется, было раньше, но, говорят, теперь накинули пару знаков с барского плеча, а то пользователи жаловались. Ну что тут скажешь…Можно, наверное, поздравить планету: ныне все наши международные проблемы стали настолько мелкими, что любую из них можно втиснуть в пару предложений. Дипломатия превращается в правдорубство, и здесь она ничем не отличается от Главной Тенденции Современной Моды. Вы знаете, что это за тенденция?

Она состоит в том, что современная мода — не высокая. Люди привыкли к тому, что на подиумах модели расфуфырены, как павлины. На них смотрят, хлопают, понимают: никто этого носить не будет в обычной жизни. Потому что в нормальной жизни идет сплошная демократизация одежды.

Рабочие штаны из голубого брезента становятся «модными», да так и застревают в быту на десятилетия, хотя для истинной моды характерны сезонные веяния. С юбкой давно уже надевают кроссовки, пиджак — прямо на майку, а уж на Западе просто ходят по улице в резиновых тапках, растянутых футболках, китайских шортах и бейсболке за пару долларов.

Причем бейсболку эту носят как разносчик пиццы, так и Билл Гейтс, который признавался, что любит перекусить в обычной забегаловке.

Когда была эпоха жабо, менуэтов, реверансов и париков с буклями, эти внешние формальности влекли за собой и внутреннее содержание — в виде политесов.

Сейчас, в эпоху синих штанов с дырками, весь политес сузился до твиттерной конкретики. «Вы должны вывести с этой территории войска, а то вам не поздоровится, мамой клянусь!» Вот дипломатия твиттерной эпохи. С другой стороны, может, это даже и неплохо. Меньше слов, с одной стороны, с другой — теперь каждый может стать дипломатом: — На меня смотри! Я с тобой разговариваю!

Ссориться по-настоящему с нами опасно

Николай Копылов, кандидат наук, доцент кафедры Всемирной и Отечественной истории МГИМО:

— Нынешняя ситуация напоминает мне историю почти вековой давности: кризис в дипломатических отношениях между СССР и Великобританией, так называемый скандал с АРКОСом.

23 февраля 1927 года английский министр Джозеф Остин Чемберлен потребовал от советского правительства прекратить «антианглийскую пропаганду» и военную поддержку Китая.

Лондонская полиция провела обыски в штабах советского кооперативного общества АРКОС — его сотрудников заподозрили в шпионской деятельности. 27 мая 1927 года английское правительство заявило о разрыве дипломатических и торговых отношений с СССР. Многие ждали тогда войны — но ее, как известно, не случилось, а 1931 году отношения были восстановлены.

Далеко не каждая высылка дипломатов непременно перерастает в вооруженное противостояние. А уж сокращение штатов посольства — вообще практически рутинная операция. Государство пребывания никогда не заинтересовано в том, чтобы на его территории присутствовало слишком много иностранцев, теоретически способных на враждебную деятельность, но при этом обладающих иммунитетами. То, что произошло между Россией и Чехией, фактически обмен любезностями. Тем более что сокращают в таких случаях обычно технический персонал посольств.

Да, я много раз слышал: «Это новый 1968 год!» (намек на ввод советских войск в Чехословакию. — «ВМ»). Но это — информационный шум, не более того. В войне с Россией не заинтересованы ни Румыния, ни Чехия. Иногда говорят, будто эти страны, находившиеся во время Второй мировой войны на стороне «оси», жаждут того, чтобы поквитаться с нами за старые обиды. Однако Румыния в свое время весьма быстро «переобулась на ходу»: в 1945 году ее король Михай уже был награжден орденом Победы. С Чехией у нас довольно хорошие исторические связи, там до сих пор любят и помнят наших эмигрантов, которые нашли там убежище после Октябрьской революции...

Скандалы скандалами, но я уверен, что до настоящего обострения отношений не дойдет. Ведь оно приведет к разрыву мировых внешнеэкономических связей, отразится на биржевом курсе, на ценах на нефть. Сейчас не те времена. Россия не может без Европы, но и Европа не может без России, наша страна — слишком важный игрок на международной арене, и с нею надо считаться.

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