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В худших традициях поздней КПСС
Фото: kprf.ru

В худших традициях поздней КПСС

Андрей Казаков

Политика

Перед нынешней маевкой нельзя не обратить внимание на коммунистов. Раньше «к майским» запускались спутники, вводились в эксплуатацию дома, ставились рекорды и перевыполнялись планы. Не говоря уже о демонстрациях и субботниках. Вот и нынешняя КПРФ в минувшую субботу, 24 апреля, провела в рядах своего центрального комитета определенную весеннюю уборку. По результатам оной глава московского горкома КПРФ Валерий Рашкин лишился своего, конечно же, не партбилета, но места в президиуме ЦК. В прежние времена, когда речь шла о КПСС, такие телодвижения были сенсационными. А сейчас они всего лишь знаковые. Так о чем это?

Несмотря на то, что КПРФ принято считать «непроветренной гробницей им. В. И. Ленина», какая-то жизнь там теплится. Но нынешняя степень и масштаб внутренних интриг заставляют задуматься. Если это не распад, то возможно — полураспад? Конечно, коммунисты показали, что внутрипартийная дисциплина, которая нынче не чужда даже американским демократам и республиканцам, механизм вполне эффективный. Для партии он подобен иммунитету: позволяет справиться с враждебным телом. Например, с телом депутата Рашкина, которое шатается по несанкционированным митингам и в лучших традициях Азефа сдает врагам своих однопартийцев. С другой стороны, можно констатировать наличие в России устоявшейся многопартийной системы. Она не совершенна, но «все-таки она вертится!».

И сейчас, в отличие от СССР, мы действительно имеем ряд независимых работоспособных партий. А значит, есть оппозиция. Ее можно разделить не только на «системную» и «внесистемную», но и на созидательную и деструктивную. Если партия реально участвует в законотворческом процессе и «идет» в губернаторы, то она уже созидает. Если же движение заточено только под оголтелый протест, то мы имеем дело с деструктивной силой. Ее лозунг всегда «церкви и тюрьмы сравняем с землей». Только речь теперь не о тюрьмах, а обо всем вообще. От государственного суверенитета до армии, школ и лавочек.

Естественно, деструктивные оппозиционные силы мгновенно становятся клиентами любых враждебных России сил. От голодного лондонского олигархата до разведок НАТО. Сотрудничество или смешение созидательной оппозиции с оппозицией деструктивной возможно лишь с той долей успеха, с какой возможно смешение бочки варенья с бочкой фекалий. По закону мироздания в итоге мы всегда получим только две бочки дурно пахнущей субстанции. И депутат Рашкин не даст солгать. Но как бы и кто бы ни относился к коммунистам, а КПРФ сейчас — партия созидательная. И она провела очередной съезд, сдав внутренний экзамен на право быть. Правда, партия уже давно взрослая, и помимо сдачи тестов от нее хотелось бы увидеть и другие достижения. С чем вообще она собирается выходить на осенние выборы? Если все ее успехи сводятся к победам руководства в борьбе за чистоту в президиуме и жестком контроле над своим стареющим комсомолом, долго так не протянуть, и на одних пенсионерах в новый созыв не въедешь. Однажды, при позднем Брежневе, мы уже видели последствия затяжного внутрипартийного кризиса коммунистов. Найдут ли нынешние ленинцы в качестве российской созидательной оппозиции в себе внутренние силы для эффективной борьбы за думские места и будущее? Об этом им стоит задуматься на майских.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Мартынов, политолог, директор международного института новейших государств

— Съезд продемонстрировал, что зюгановцы продолжают зубами цепляться за власть в партии. Они не охотно пускают наверх новое поколение. Что-то делается, например подняли Афонина до уровня первого зампредседателя ЦК. Но Рашкина и Грудинина при этом в ЦК оставили, пусть и вывели из президиума. Этого всего мало. Это косметические меры и штукатурка. Избежать раскола это не поможет. А скандал в Ленобласти, когда из партии вышло целое отделение, это серьезно. Неспособность коммунистов справиться с системным кризисом обязательно отразится на их результатах на предстоящих думских выборах. Видимо, это будет последний раз, когда они покажут удовлетворительный результат. Это напоминает кризис поздней КПСС.

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