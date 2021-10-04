Оказали доверие: что ждать от нового состава Госдумы

Иван Смирнов вместе с сыном Леонидом пришли на избирательный участок в Новой Москве, чтобы поучаствовать в выборах депутатов в Государственную Думу / Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Центральная избирательная комиссия РФ признала выборы депутатов Госдумы VIII созыва состоявшимися и действительными и подписала соответствующий документ, к которому прилагается полный список избранных депутатов в количестве 450 человек. Что ждать от нового состава российского парламента, который сейчас в себя включает восемь партий, пять из которых правительственные, рассуждают на страницах нашего издания эксперты и политологи.

1. Насколько вероятны изменения в составе кабинета министров после выборов депутатов Государственной думы VIII созыва?

Андрей Туманов, политолог:

— После любых выборов идут переназначения. Новая Госдума — новые министры. По моим прогнозам, стоит ожидать смены примерно половины действующих руководителей министерств. Хотя, конечно, делать политические прогнозы в России довольно трудно. И тем не менее, по моим ощущениям, уйдет половина. Связываю это с тем, что у нас довольно много министров, которые не имеют такой популярности, такого серьезного веса, значимости.

Поэтому министерства, которые они возглавляют сейчас, будут обновляться. И, более того, их ухода с должности особенно никто и не заметит, не вспомнит уже через неделю. Нельзя категорично сказать, что правительство, назначенное в начале 2020 года, было временным, но там было много фигур, которые не являются политическими тяжеловесами. Могу предположить, что останется на своем посту министр сельхозразвития, а вот в министерствах экономики и здравоохранения вполне могут быть изменения. В частности, на должность министра здравоохранения сейчас претендуют серьезные фигуры. Отмечу, что это нормальная ситуация, когда обновляется состав правительства. Давайте вспомним Древний Рим, где больше полугода нельзя было занимать свою должность, что связывали с возможностью обрастания коррупционными связями. Смена власти — это нормально.

2. В первые в российском парламенте представлены пять партий. Что из-за этого изменится в стране?

Александр Асафов, политолог:

— Пять партий в парламенте представлены были и ранее. А вот за последние 20 лет — впервые. Каких-то глобальных изменений в стране ждать не стоит, учитывая конституционное большинство партии «Единая Россия». Скорее, изменения будут заметны в работе самого парламента. Мы увидим совсем Будет совсем иную расстановку сил: добавятся новые идеи и новые люди, у которых своя позиция, у которых нет «зашоренности» или каких-то узких идеологических рамок, которые есть у других парламентских партий, давно представленных в Госдуме. Будет новое дыхание.

На мой взгляд, такие депутаты, с новым взглядом, там и нужны. Поскольку задачи стоят перед парламентом серьезные. Это подготовка законодательной базы для достижения национальных целей, формирование правительства и продолжение работы над внедрением в нашу жизнь поправок в Конституции РФ, потому что там много поменялось оснований, под которые нужна законодательная база. Часть работы уже сделана, но большая часть еще впереди. В целом же парламент обновился более чем на 50 процентов. И это позволит большему количеству избирателей найти для себя подходящего представителя, который соответствует его ожиданиям и интересам. Уверен, эти люди начнут иначе работать с запросами граждан.

Наличие же пятой партии сделает работу парламента интереснее, поскольку есть вопросы, в которых они солидарны с остальными, но будут и те, с которыми они не согласны. И тогда они привнесут что-то новое.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

3. Какие ориентиры в законодательном плане уже очевидны в новом парламенте VIII созыва?

Дитрий Олейник, политолог:

— Госдума значительно обновилась. Но если дать распределение мандатов по партиям, то становится понятно, что преемственность сохранилась. Предыдущий состав Думы по инициативе спикера Вячеслава Володина проделал большую работу по рассмотрению законодательных инициатив депутатов прошлых созывов, находившихся в Думе по многу лет и остававшихся без движения. Сегодня таких законопроектов осталось сравнительно немного, но за время избирательной кампании партии выступили с рядом новых инициатив, часть из которых уже официально оформлена.

Все их придется рассмотреть, хотя ряд инициатив носят откровенно популистский характер и заведомо не могут быть реализованы в ближайшее время. Как бы то ни было, первой и основной темой на ближайшее время станет рассмотрение федерального бюджета.А до этого принятие структуры обновленной Думы.

От думских выборов мы постепенно переходим к предстоящим президентским, а значит, инициатив президента и его администрации может быть довольно много. Сюда же я бы отнес инициативы правительства, сегодня тесно работающего с главой государства и генерирующего массу нововведений, нуждающихся в законодательном закреплении.

4. С какими сложностями могут столкнуться новые депутаты в ближайшее время?

Константин Костин, председатель правления фонда развития гражданского общества:

— Новым депутатам, конечно, надо будет каким-то образом встраиваться в профессиональную работу. У всех разная школа, разная подготовка. При этом в «Единой России» помимо общественных деятелей и волонтеров очень много политиков среди обновленцев, которые зарекомендовали себя на муниципальном и региональном уровнях. То есть с опытом работы в законодательных собраний субъектов. Поэтому они представляют себе, что такое работа в парламенте. И я не думаю, что возникнут какие-то серьезные сложности при работе с бюджетом, так как в этом смысле все, что необходимо для эффективного законодательного процесса, то есть наличие достаточного количества специалистов с соответствующими компетенциями, имеется. Помимо обновлений есть еще и преемственность. Поэтому, мне кажется, что если говорить про ключевые направления, то все они достаточно надежно прикрыты опытными профессионалами.

Подсчет голосов на выборах депутатов в Госдуму / Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

5. Будет ли «Единая Россия», у которой большинство, учитывать мнения других партий?

Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем:

— Необходимо четко понять, что у нас в Госдуме нет партии власти, а есть партия парламентского большинства. Партия власти была бы, если бы правительство назначалось парламентом. И это очень важный нюанс. Что касается изменений в деятельности «Единой России», то я их не ожидаю. Более того, как заявил один из депутатов «Единой России», распределение комитетов пополам (между «Единой Россией» и оппозицией. — «ВМ»), которое было в прошлой Думе, не обосновано, потому что у «Единой России» подавляющее большинство. Поэтому, скорее всего, другие партии получат значительно меньше комитетов, чем они получали в прошлый раз.

При этом изменения есть. Наличие пятой партии означает, что наконец-то в парламенте будет представительство российской буржуазии. «Новые люди» — это классовая партия буржуазии. Поэтому их голос уже будет слышен.

В целом же, я считаю, что изменения неизбежны, но они не будут связаны с принятием решений. Скорее с изменением структуры парламента, а также климата в парламенте. А механизм принятия решений будет тот же.

6. Насколько вероятны спекуляции по бюджету? И насколько «жарким» в целом будет обсуждение бюджета в этом году?

Павел Данилин, политолог:

— Обсуждение бюджета всегда происходит достаточно оживленно. Регионалы стараются выбить своему региону побольше финансирования, отраслевые лоббисты тоже не зевают... Здесь вопрос партийности особой роли не играет. В этом случае играют роль интересы, я бы сказал, корпоративного характера. Кто-то лоббирует интересы военной отрасли, кто-то — естественных монополий. В общем, получается сложная система согласований. Конечно, чтение бюджета отдельно проводится с фракциями, с бюджетным комитетом, и на этом процессе многие вопросы удается снимать. Как будет на этот раз — сказать сложно.

У каждой партии свои обещания, данные избирателям, они постараются их решить за счет бюджета. Но очевидно, что, поскольку у «Единой России» конституционное большинство, окончательное решение будет приниматься в интересах правительства. Но говорить о том, что партии за счет каких-то демаршей смогут чего-то добиться, я бы не стал.

ФАКТЫ

— По итогам выборов в Госдуму партия «Единая Россия» получает 324 мандата (таким образом, у партии конституционное большинство), КПРФ получает 57 мандатов, «Справедливая Россия — За правду» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13. По одному мандату получают «Гражданская платформа», «Родина» и «Партия Роста». Самовыдвиженцы получают 5 мандатов.

— За выборами в Госдуму следили 245 международных представителей из 59 стран мира, 10 международных организаций и 57 дипломатов из посольств, работающих в Москве.

ПЕРСПЕКТИВА

К следующим федеральным выборам в России будет единая система онлайн-голосования. Это анонсировала председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Она выразила надежду, что наработанный Москвой опыт «органично войдет в общую копилку», а федеральные выборы будут проводиться по единым правилам на одной платформе. По словам Памфиловой, наработанный Москвой опыт «органично войдет в общую копилку», а федеральные выборы будут проводиться по единым правилам на одной платформе.

ИСТОРИЯ

— Государственная дума РФ была учреждена в 1993 году. С этого времени состоялось семь избирательных кампаний: в 1993, 1995, 2003, 2007, 2011 и 2016 годах.

— Проходной барьер для партий на первых четырех выборах составлял пять процентов, в 2007 и 2011 годах его повысили до семи, с 2016 года партиям вновь надо набрать пять процентов для попадания в парламент.

— Самая высокая явка на выборах в Госдуму зафиксирована в 1995 году — 64,76 процента. Минимальная явка была в 2016 году — тогда в выборах приняли участие 47,88 процента.

ЦИФРА

51, 72 процента составила финальная явка на выборы в Государственную думу VIII созыва. Такие данные огласили 24 сентября в Центральной избирательной комиссии.