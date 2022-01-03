Обойдемся без войны: названы главные политические события 2021 года

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

В преддверии смены дат календаря «Вечерка» попросила ведущих политологов оценить итоги уходящего 2021 года и дать прогноз на будущий, 2022 год.

Сильны как никогда

Военный публицист и обозреватель Владислав Шурыгин главным результатом уходящего года считает тот уровень обороноспособности, на который вышла Россия.

— Если говорить о военно-технических достижениях, то главным тут остается прорыв в гиперзвуке. Ждем появления «бесконечной крылатой ракеты», то есть ракеты с ядерным двигателем. И готовимся к появлению новых подводных лодок, с водородными силовыми установками.

Главным достижением уходящего года эксперт назвал не вспыхнувшую войну на Донбассе.

— Даже сам призрак России на востоке блокировал все попытки Украины решить ситуацию с ЛНР и ДНР силовым путем, — говорит эксперт. — Кроме того, мы за год серьезно продвинулись по линии создания объединенных вооруженных сил с Белоруссией. Еще мы сближаемся в военном отношении с Китаем.

Напряжение остается

Если говорить о будущем, то главную проблему эксперт здесь видит опять же в Киеве.

— Мы стоим в полный рост перед вероятностью серьезного военного конфликта с Украиной. А угрозы войны с Западом я не вижу. Им просто нечем с нами воевать.

Востоковед Карине Геворгян считает, что напряжение на Кавказе возрастает.

— Причем и на Южном, и на Северном. Это касается и Абхазии. Недавние события там удивительным образом были синхронизированы с дестабилизацией, которую мы до сих пор наблюдаем в Ереване. Нельзя исключать рост напряженности в Нагорном Карабахе.

Фото: Пресс-служба Госдумы

Пороховая бочка Афганистана

Главным событием в среднеазиатском регионе доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко видит в уходе американских войск из Афганистана.

— На глобальном уровне мир увидел военную слабость США. Впервые после окончания холодной войны появилось ощущение, что «их тоже можно разбить». Отсюда пошли другие разговоры. Второе — это вопрос региональной безопасности в центральной Азии, — говорит эксперт. — США спят и видят реализацию сценария, при котором талибы (движение «Талибан» признано в России террористической организацией и запрещено) попробуют воссоздать большое национальное государство. Это автоматически торпедирует Китайскую концепцию Большого шелкового пути. А в Вашингтоне всегда говорили, что, в случае попыток Пекина построить дороги к индийским портам, они просто зажгут там пять-шесть конфликтов, в том же Афганистане, и отрежут их от этого побережья.

Почти холодная война

Говоря об отношениях России и США, политолог Армен Гаспарян отметил, что ключевых, важных или даже просто запоминающихся событий в них в уходящем году не случилось.

— Отношения между Москвой и Вашингтоном благодаря деятельности Белого Дома и Конгресса США сведены к нулю. Возможно какой-то значимый шаг в позитивном направлении будет сделан в январе, во время переговоров по новой архитектуре безопасности, — подчеркивает политолог. — Мне могут возразить, что уважительные взаимоотношения между Байденом и Путиным — уже не мало. Но так было даже в годы холодной войны, были нормальные отношения. Проблема в другом — дальше этого никуда не шло. США не готовы менять свою позицию.

От Северного потока не уйти

Говоря об обстановке в Германии, в одной из ключевых стран НАТО и Европейского Союза, немецкий политолог Александр Рар отметил, что отношения с Россией не станут лучше, но и ощутимо хуже не будут.

— В Германии в принципе люди настроены на сотрудничество с Россией. Но пресса не упускает ни малейшей возможности, чтобы покритиковать Россию за внутреннюю политику и за Украину. Немецкий бизнес будет активно выступать за сотрудничество, а другие, вроде либеральных элит, будут не признавать Москву и ее интересы, — говорит Рар. — Что до трубопровода «Северный поток — 2», то он будет сертифицирован и начнет работать. Но будут постоянные баталии вокруг общего энергетического сотрудничества и стратегии. Потому что, конечно, Германия и Европа от России зависят. И эта зависимость будет расти.

Крым признают

Прокомментировать взаимоотношения с самым западным союзником России, с Минском, мы попросили доцента Кафедры политической теории МГИМО МИД РФ Кирилла Коктыша.

— Главным достижением года в российско-белорусских отношениях стала победа над враждебными манипулятивными технологиями. А главным итогом стало то, что Союзное государство выдержало все испытания на прочность. Достигнут и практический прогресс. Подписано 28 интеграционных карт. Как мы видим, все получается, прогресс продолжается.

Давление Запада на Минск и Союзное государство никуда не исчезнет, ведь это часть давления Запада на Россию. Идея создания санитарного кордона вокруг России. Одним из значимых символов сближения Минска и Москвы становится вопрос признания Крыма.

— Де-факто со стороны Минска признание воссоединения Крыма с Россией уже прозвучало. Осталось только де-юре. Думаю, в будущем году состоится и оно.

КСТАТИ

28 декабря Владимир Путин на неформальном саммите СНГ заявил, что Создание Содружества Независимых Государств было оправданным: «Интеграция по очень многим направлениям углублялась в разных аспектах: и в сфере обеспечения безопасности наших государств, и в сфере экономики».

*движение «Талибан» признано в России террористической организацией и запрещено.