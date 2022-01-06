«Их ждет участь Украины»: в России назвали заказчиков переворота в Казахстане

Фото: Telegram-канал «Sputnik Казахстан»

В Казахстане продолжаются беспорядки, вспыхнувшие из-за роста цен на сжиженный газ. В столкновениях протестующих и правоохранителей гибнут люди. В республике на две недели введен режим чрезвычайного положения. Власти России считают, что события в соседней стране развиваются под внешним влиянием. Наиболее громкие заявления насчет ситуации в Казахстане — в материале «Вечерней Москвы».

Происходящее в Казахстане является инспирированной извне попыткой насильственным путем подорвать безопасность и целостность страны. С таким заявлением выступило Министерство иностранных дел РФ. В ведомстве указали, что беспорядки в республике происходят с использованием «подготовленных и организованных вооруженных формирований».

— Российская Федерация, подтвердив приверженность союзническим обязательствам в рамках ОДКБ, поддержала принятие неотложных мер в связи со стремительной деградацией внутриполитической ситуации и с ростом насилия в Казахстане, — говорится в комментарии на сайте МИД.

Министерство также порекомендовало находящимся в Казахстане гражданам РФ соблюдать меры личной безопасности, проявлять выдержку, избегать мест беспорядков, по возможности найти укрытие и запастись продуктами.

После обращения президента Касыма-Жомарта Токаева к государствам — участникам ОДКБ в республику были переброшены миротворцы. В Госдуме это решение назвали единственно возможным.

— Мирный протест имеет свои границы и не может сопровождаться погромами, поджогами, мародерством, запугиванием населения и вооруженным мятежом против законных властей. И уж тем более — блокированием больниц и обезглавливанием сотрудников правоохранительных органов, — написал в своем Telegram-канале глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.

Он напомнил, что такое недавно было в Сирии и Ираке, это «явный почерк внешней террористической интервенции».

Фото: Telegram / RT на русском

Военный эксперт Игорь Коротченко в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, что российские миротворцы, прибывшие в Казахстан в рамках миссии ОДКБ, без необходимости не будут вмешиваться в ход конфликта.

— Я думаю прежде всего функция миротворцев — стабилизация ситуации. Все основные задачи по нейтрализации, разоружению и блокированию незаконных вооруженных формирований в Казахстане будут выполнять казахстанские силовики и вооруженные силы Казахстана вместе с правоохранительными органами, — сказал эксперт.

Поддержка казахстанских военных будет осуществляться только при необходимости, допустил собеседник «ВМ».

Миротворческая операция ОДКБ является вынужденным этапом, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. По его словам, миротворцев можно было бы и не отправлять, если бы протестная часть казахстанского общества избежала экстремистских крайностей и не поставила бы себя вне закона.

— Но правопорядок в стране в конечном итоге должны восстановить именно казахстанские органы власти. Наша же миссия — помочь им в том, чтобы сохранить страну, обеспечив ее «безопасность, стабильность, территориальную целостность и суверенитет» (цитата из Договора о коллективной безопасности), — написал Косачев на своей странице в Facebook.

Он отметил, что операция ОДКБ легитимная с точки зрения как внутреннего законодательства государств — участников организации, так и международного права.

— Хотя легко можно предположить, как она будет оценена теми внешними силами, которые хотели бы видеть в Казахстане иную власть, — добавил Косачев.

События в Казахстане — это попытка цветной революции. Ее цель — приход к власти бандформирований и разграбление страны. Такое мнение в беседе с РИА Новости озвучил депутат Госдумы РФ от Крымского региона Михаил Шеремет.

По его словам, происходит «явное вмешательство во внутренние дела Казахстана извне».

— Идет реализация сценария цветной революции, апробированного западными спецслужбами во многих странах мира, в том числе на Украине, — сказал парламентарий.

Фото: Telegram / РИА Новости

На улицах казахстанских городов, по словам депутата, действуют подготовленные и вооруженные бандформирования. Они выдают себя за обычных казахстанцев и прикрываются лозунгами о лучшей жизни, уверен Шеремет.

— По указке западных кураторов перед боевиками стоит цель свергнуть власть в стране, а затем разграбить ее, — считает парламентарий.

Он также обратил внимание на то, что странам Запада выгодно появление на границе с РФ новой точки напряжения и подконтрольной территории.

Однако народ республики заслуживает жить в суверенной и сильной державе, а «не в новой западной колонии».

— В противном случае их ждет участь Украины, — предостерег депутат.

На то, что внешнее влияние стало одним из факторов, спровоцировавших протесты в Казахстане, обратил внимание в своем Telegram-канале депутат Госдумы Владимир Жириновский.

— Внешнее влияние. Во-первых, со стороны окружающих мусульманских стран, где были свои религиозные восстания. Рядом Афганистан, где к власти пришли талибы* (движение «Талибан»* запрещено в России — прим. «ВМ»). Во-вторых, американцам было бы выгодно выбить одного из союзников России в Средней Азии и помочь установиться там по крайней мере нейтральному режиму, как в Армении или Молдавии. И они закрыли бы регион от России. Осталось бы только сменить режим в Узбекистане, чтобы окончательно ослабить влияние России, — считает Жириновский.

Законность в Казахстане будет восстановлена в кратчайшие сроки, жизнь нормализуется, а преступники понесут заслуженное наказание. Такую уверенность в разговоре со спикером казахстанского парламента Мауленом Ашимбаевым высказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Она отметила озабоченность масштабом противоправных действий вооруженных экстремистов, которые несут угрозу не только целостности и суверенитету Казахстана, жизням его граждан, но и безопасности государств-соседей.

Матвиенко выразила соболезнования семьям погибших правоохранителей и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.