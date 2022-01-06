Зачем российские войска прибыли в охваченный беспорядками Казахстан

Фото: Минобороны РФ

Россия отправила в Казахстан подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) в качестве миротворцев. Это произошло после соответствующего решения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в рамках которого в республику также направили военных Армения, Белоруссия, Таджикистан и Киргизия. «Вечерняя Москва» разбиралась в ситуации и выясняла, в чем будет заключаться функция миротворцев.

Нормализовать обстановку

Решение о направлении миротворцев в Казахстан было принято после обращения президента республики Касым-Жомарта Токаева и из-за возникшей угрозы национальной безопасности страны. Соответствующее заявление председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ премьер-министра Армении Никола Пашиняна опубликовано на сайте организации.

— В связи с обращением президента Республики Казахстан К.-Ж. К. Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной, в том числе, вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране, — говорится в сообщении.

После этого на сайте ОДКБ появилось сообщение, что в состав коллективных миротворческих сил вошли подразделения вооруженных сил Армении, Белоруссии, России, Таджикистана и Киргизии. Их задачей станет охрана важных военных и государственных объектов. От Российской Федерации в состав миротворческих сил вошли воинские части и подразделения ВДВ.

Направили минимум на несколько недель

Миротворцы из России без необходимости не будут вмешиваться в ход конфликта, уверен военный эксперт Игорь Коротченко.

— Я думаю прежде всего функция миротворцев — стабилизация ситуации. Все основные задачи по нейтрализации, разоружению и блокированию незаконных вооруженных формирований в Казахстане будут выполнять казахстанские силовики и вооруженные силы Казахстана вместе с правоохранительными органами, — рассказал собеседник «ВМ».

По его словам, поддержка казахстанских военных будет осуществляться только при необходимости.

Срок пребывания российских миротворцев в Казахстане зависит от того, как будет развиваться ситуация, подчеркнул Коротченко.

— Все будет зависеть от того, насколько быстро ситуацию удастся взять под контроль. Здесь можно гадать: можно предположить, что это может быть от нескольких недель до нескольких месяцев. Скорее всего, будет где-то месяц. Если местным структурам быстро удастся взять события под контроль, соответственно, как спокойствие наступит — очевидно, что вопрос присутствия будет решаться в зависимости от этого, — спрогнозировал специалист.

Эксперт заметил, что количество миротворцев в Казахстане будет регулировать не Россия, а ОДКБ.

Делать прогнозы относительно развития событий бессмысленно, уверен Коротченко.

— На вопрос, почему эта ситуация возникла, очевидным ответом служит смена руководства комитета Национальной безопасности Казахстана, которая была осуществлена вчера президентом Токаевым. В первую очередь прогноз должна давать организация, которая отвечает за государственную безопасность — КНБ, это их прерогатива давать прогнозы, опираясь на свои возможности. Почему вообще такая ситуация наступила? Очевидно, были вопросы к прежнему руководству, которое было отправлено в отставку президентом Казахстана, — заключил специалист.

С чего все началось

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с требованием снизить цены на топливо. С 1 января стоимость газа в стране выросла в два раза — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Было принято решение снизить стоимость сжиженного газа и установить цену в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Однако волнения после этого не утихли. Одним из главных требований протестующих была отставка правительства. 5 января глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров.

В связи с массовыми протестами был введен режим чрезвычайного положения в Алма-Ате и Мангистауской области до 19 января. Позднее режим чрезвычайного положения ввели на территории всей страны.

В среду протестующие захватили международный аэропорт в Алма-Ате. В городе Талдыкорган в результате беспорядков был снесен памятник экс-президенту Нурсултану Назарбаеву.

В ходе протестов погибли сотрудники правоохранительных органов, среди митингующих также есть жертвы. В стране прекратили работу все банки, наблюдаются перебои в работе интернета.