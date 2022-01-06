Работу всех банков приостановили в Казахстане

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В Казахстане приостановили деятельность всех финансовых организаций страны. Об этом в четверг, 6 января, сообщил пресс-секретарь Национального банка Олжас Рамазанов.

— Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Национальный банк Казахстана, принимая во внимание проведение контртеррористских операций силовыми структурами и учитывая временные сбои в работе интернета, <...> сообщают о временном прекращении деятельности всех финансовых организаций, — цитирует Рамазанова телеканал «Хабар 24».

По его словам, данная мера принята также, чтобы защитить жизнь и здоровье работников и клиентов банков.

До этого стало известно, что Совет по коллективной безопасности ОДКБ решил направить в Казахстан миротворцев, в числе которых будут и российские военные.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Митингующим предоставили гарантии о непривлечении к ответственности людей, находившихся на площади. Стороны договорились решать вопросы в рамках законодательства и в русле конструктивного диалога.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны. Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.

В этот же день президент республики Касым-Жомарт Токаев обратился к народу в связи с беспорядками.

Также в среду протестующие захватили международный аэропорт в Алма-Ате.

В результате режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.