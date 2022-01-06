СМИ узнали, кто из российских военных отправится в Казахстан

Фото: Минобороны РФ

Совет по коллективной безопасности ОДКБ в четверг, 6 января, принял решение направить в Казахстан миротворческие силы. В нем будут и российские военные.

От России команду получила рота спецназа 76-й дивизии ВДВ и рота 45-й бригады спецназа ВДВ.

Также в повышенной готовности находятся группы от 2 и 24 бригад спецназа Центрального военного округа. Их может усилить батальон 55-й горной бригады тоже из ЦВО, но последним приказ пока не поступил, сообщает РЕН ТВ.

Токаев ранее обратился к странам ОДКБ за помощью из-за обострения беспорядков. Лидер государства отметил, что причина незаконных действий провокаторов — это внешняя агрессия.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Митингующим предоставили гарантии о непривлечении к ответственности людей, находившихся на площади. Стороны договорились решать вопросы в рамках законодательства и в русле конструктивного диалога.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны. Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.

В этот же день президент республики Касым-Жомарт Токаев обратился к народу в связи с беспорядками.

Также в среду протестующие захватили международный аэропорт в Алма-Ате.

В результате режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.