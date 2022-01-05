Токаев обратился к странам ОДКБ за помощью из-за обострения беспорядков

Фото: Instagram / Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к партнерам по ОДКБ за помощью из-за обострения протестов. Об этом стало известно в среду, 5 января.

Лидер государства отметил, что причина незаконных действий провокаторов — это внешняя агрессия.

— Данные террористические банды являются международными, прошли серьезную подготовку за рубежом, и их нападение на Казахстана можно рассматривать и нужно рассматривать как акт агрессии. В связи с этим, полагаясь на Договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам ОДКБ оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы, — заявил Токаев.

По его словам, события в Казахстане угрожают территориальной целостности страны, передает Telegram-канал «Sputnik Казахстан».

Видео: Telegram-канал «Sputnik Казахстан»

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Митингующим предоставили гарантии о непривлечении к ответственности людей, находившихся на площади. Стороны договорились решать вопросы в рамках законодательства и в русле конструктивного диалога.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны. Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.

В этот же день президент республики Касым-Жомарт Токаев обратился к народу в связи с беспорядками.

Также в среду протестующие захватили международный аэропорт в Алма-Ате. В результате режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.