Политолог Макаркин: Для России важно, чтобы в Казахстане сохранилась стабильность

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Протесты в Казахстане не должны сказаться на отношениях с Россией: для Казахстана это будет невыгодно. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог, заместитель директора «Центра политических технологий» Алексей Макаркин.

По его словам, для России важно, чтобы протесты в Казахстане закончились.

— Я думаю, что Россия крайне негативно воспринимает всякие уличные акции в странах-союзниках. Для нее здесь важно, чтобы в Казахстане сохранилась стабильность и была политическая преемственность, — отметил эксперт.

Как подчеркнул собеседник «ВМ», Казахстан — член Евразийского союза, членство в котором ему выгодно. Вне зависимости от того, чем закончатся протесты, Казахстан останется союзником России, спрогнозировал эксперт.

При этом новые поколения политиков в Казахстане стараются дистанцироваться от России, заметил специалист.

— Кроме того, вопрос в том, есть ли у них такой дипломатический опыт. Я не беру опыт официальной дипломатии — у президента Токаева и его команды огромный дипломатический опыт. Но у Назарбаева был специфический опыт — опыт выстраивания персональных отношений еще с советского времени. Он выстраивал отношения с Горбачевым, Ельциным, Путиным. Такого межличностного опыта у новой команды меньше, — заключил Макаркин.

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Соответствующий указ был опубликован в среду, 5 января, на официальном сайте президента.

Согласно указу, действующие члены кабмина продолжат исполнять обязанности до утверждения нового состава правительства. Временно исполняющим обязанности премьер-министра стал первый вице-премьер Алихан Смаилов.

До этого в связи с массовыми протестами был введен режим чрезвычайного положения в Алма-Ате и Мангистауской области до 19 января.

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с требованием снизить цены на топливо. С 1 января стоимость газа в стране выросла в два раза — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Было принято решение снизить стоимость сжиженного газа и установить цену в 50 тенге за литр в Мангистауской области.