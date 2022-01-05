Чрезвычайное положение ввели в столице Казахстана до 19 января

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев постановил ввести чрезвычайное положение в столице республики. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента в среду, 5 января.

Согласно указу президента, ЧП в Нур-Султане вводится с 5 по 19 января «в связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан».

— Ввести в границах города Нур-Султана чрезвычайное положение на период с 16:00 5 января 2022 года на срок до 00:00 19 января 2022 года, — цитирует указ Токаева ТАСС.

В столице Казахстана на период действия режима ЧП вводится комендантский час с 11 вечера до 7 утра.

До этого сообщалось, что в Алма-Ате протестующие ворвались в здание городской администрации. После этого в здании начался пожар.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Митингующим предоставили гарантии о непривлечении к ответственности людей, находившихся на площади. Стороны договорились решать вопросы в рамках законодательства и в русле конструктивного диалога.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны. Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.