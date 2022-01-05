Протестующие в Алма-Ате ворвались в здание городской администрации

Фото: Скриншот с видео из соцсетей

В Алма-Ате протестующие ворвались в здание городской администрации. Об этом в среду, 5 января, сообщило издание zakon.kz.

Отмечается, что ворвавшиеся в здание люди были вооружены арматурой, палками и щитами.

ТАСС со ссылкой на очевидцев сообщил, что демонстранты попытались штурмовать здание администрации. Рядом с ним слышны звуки взрывов светошумовых гранат.

— Штурмуют акимат. С разных улиц подтягиваются молодые люди с палками и арматурой, кругом силовики, стычки, погромы. Магазины сегодня не работают, — рассказал очевидец.

Позже в здании акимата начался пожар. В Сети появились кадры с места событий.

Видео: Telegram / zakon.kz

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Митингующим предоставили гарантии о непривлечении к ответственности людей, находившихся на площади. Стороны договорились решать вопросы в рамках законодательства и в русле конструктивного диалога.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны. Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.