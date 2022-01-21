«Провокационная инициатива»: что будет, если Россия признает ЛНР и ДНР
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
В Госдуме обсудят проект обращения к президенту России Владимиру Путину о признании ДНР и ЛНР. В частности, будет обсуждаться вопрос безопасности граждан РФ, проживающих на территории самопровозглашенных республик. «Вечерняя Москва» разбиралась, стоит ли в ближайшее время ожидать признания ДНР и ЛНР и какие в этом случае будут последствия для России.
«Вопрос очень серьезный»
Консультации с руководителями фракций по вопросу признания ДНР и ЛНР анонсировал в пятницу, 21 января, спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что многие депутаты уже высказали мнение по поводу инициативы. В частности, представителей партии «Единая Россия» беспокоит вопрос защиты россиян, которые проживают на самопровозглашенных территориях.
— Предложенный для рассмотрения вопрос очень серьезный и ответственный. В этой связи правильно будет на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций, обсудить данную инициативу, — написал Володин на своей странице в Telegram.
Не в интересах России
По мнению политолога Михаила Погребинского, Россия с огромной долей вероятности не будет признавать Луганскую и Донецкую народные республики.
— Я на 99 процентов уверен, что Москва на это не пойдет. Это просто обращение к президенту. Решать должен тоже он. Президент сейчас ждет результатов переговоров между Российской Федерацией и Соединенными Штатами о гарантиях безопасности. Самое последнее высказывание заключается в том, что для деэскалации, чего требуют американцы от России, надо, чтобы Киев начал выполнять Минские соглашения, — отметил эксперт.
Погребинский подчеркнул, что на данном этапе признание республик противоречит интересам России, так как в этом случае страна выйдет из Минских соглашений. При этом Киев фактически давно вышел из них, однако формально доказать это сложно, заметил собеседник «ВМ».
В случае признания ЛНР и ДНР Россия может столкнуться и с другими проблемами.
— Я думаю, что это вопрос с «Северным потоком — 2». Все остальные санкции все равно будут. А вот «Северный поток — 2» — неизвестно. Хотя, возможно, это никак не скажется на нем, потому что Европа (прежде всего немцы) крайне нуждается в его запуске. В остальном, конечно, будут какие-то американские санкции, может быть, возникнут проблемы с международной банковской системой SWIFT, — рассказал эксперт.
По словам специалиста, администрация Байдена сейчас находится в таком положении, что после Афганистана не может допустить, чтобы партнеры их проигнорировали и решили поступить так, как считает правильным Путин. Воевать американцы не будут, но могут доставить много неприятностей, предупредил специалист.
Повод узнать реакцию общества
Как отметила первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Светлана Журова, подобные предложения должны исходить от МИД или президента, но не от депутатов.
— Я считаю, что такая инициатива — прерогатива главнокомандующего и МИД. Поэтому на фоне той стадии переговоров, которая у нас сейчас есть, и той риторики, которая в отношении России ведется, мне видится, что это должно исходить от тех, кто непосредственно находится в процессе. Если бы это необходимо было, они бы предложили. А мы, депутаты, уже принимали бы это или нет. Когда это исходит от депутатов, мне такая инициатива кажется немного провокационной, — отметила собеседница «ВМ».
По словам Журовой, ДНР и ЛНР не имеют отношения к России, поэтому вопрос безопасности граждан РФ на их территориях напрямую не связан с признанием республик. Также она отметила, что, в отличие от Крыма, который обращался к Москве за помощью, от ДНР и ЛНР каких-либо просьб не поступало.
Собеседница «ВМ» подчеркнула, что с такими темами надо быть очень аккуратными, а лучше всего в них разбираются в МИД.
— Пока я от них такой инициативы не слышала. Просто иногда депутаты предлагают такие инициативы, чтобы понять реакцию общества. Необязательно, что это в итоге будет поддержано, но считывается реакция общества, появляется некая дискуссия, повод всем СМИ позвонить, узнать мнение. Зачастую такие резонансные и, возможно, сомнительные законопроекты подталкивают общество к обсуждению, — заключила Журова.
Реакция Кремля
В случае с обсуждением признания республик необходимо избегать действий, которые могут спровоцировать усиление напряженности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
— Я не буду говорить об актуальности этого вопроса и по-прежнему не буду комментировать саму инициативу вот с этой бумагой, которая еще находится на рассмотрении в Думе. Это рассмотрение должно пройти. Но здесь, конечно, хотелось бы отметить, что сейчас, когда ситуация настолько напряженная и настолько чувствительная, очень важно, конечно, избегать каких-то шагов, которые могут спровоцировать усиление этой напряженности, — сказал он журналистам.
Также он отметил, что авторам этой инициативы не стоит пытаться таким способом заработать себе политические очки.