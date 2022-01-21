«Провокационная инициатива»: что будет, если Россия признает ЛНР и ДНР

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

В Госдуме обсудят проект обращения к президенту России Владимиру Путину о признании ДНР и ЛНР. В частности, будет обсуждаться вопрос безопасности граждан РФ, проживающих на территории самопровозглашенных республик. «Вечерняя Москва» разбиралась, стоит ли в ближайшее время ожидать признания ДНР и ЛНР и какие в этом случае будут последствия для России.

«Вопрос очень серьезный»

Консультации с руководителями фракций по вопросу признания ДНР и ЛНР анонсировал в пятницу, 21 января, спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что многие депутаты уже высказали мнение по поводу инициативы. В частности, представителей партии «Единая Россия» беспокоит вопрос защиты россиян, которые проживают на самопровозглашенных территориях.

— Предложенный для рассмотрения вопрос очень серьезный и ответственный. В этой связи правильно будет на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций, обсудить данную инициативу, — написал Володин на своей странице в Telegram.

Не в интересах России

По мнению политолога Михаила Погребинского, Россия с огромной долей вероятности не будет признавать Луганскую и Донецкую народные республики.

— Я на 99 процентов уверен, что Москва на это не пойдет. Это просто обращение к президенту. Решать должен тоже он. Президент сейчас ждет результатов переговоров между Российской Федерацией и Соединенными Штатами о гарантиях безопасности. Самое последнее высказывание заключается в том, что для деэскалации, чего требуют американцы от России, надо, чтобы Киев начал выполнять Минские соглашения, — отметил эксперт.

Погребинский подчеркнул, что на данном этапе признание республик противоречит интересам России, так как в этом случае страна выйдет из Минских соглашений. При этом Киев фактически давно вышел из них, однако формально доказать это сложно, заметил собеседник «ВМ».

В случае признания ЛНР и ДНР Россия может столкнуться и с другими проблемами.

— Я думаю, что это вопрос с «Северным потоком — 2». Все остальные санкции все равно будут. А вот «Северный поток — 2» — неизвестно. Хотя, возможно, это никак не скажется на нем, потому что Европа (прежде всего немцы) крайне нуждается в его запуске. В остальном, конечно, будут какие-то американские санкции, может быть, возникнут проблемы с международной банковской системой SWIFT, — рассказал эксперт.

По словам специалиста, администрация Байдена сейчас находится в таком положении, что после Афганистана не может допустить, чтобы партнеры их проигнорировали и решили поступить так, как считает правильным Путин. Воевать американцы не будут, но могут доставить много неприятностей, предупредил специалист.

Фото: Николай Тришин / ТАСС

Повод узнать реакцию общества

Как отметила первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Светлана Журова, подобные предложения должны исходить от МИД или президента, но не от депутатов.

— Я считаю, что такая инициатива — прерогатива главнокомандующего и МИД. Поэтому на фоне той стадии переговоров, которая у нас сейчас есть, и той риторики, которая в отношении России ведется, мне видится, что это должно исходить от тех, кто непосредственно находится в процессе. Если бы это необходимо было, они бы предложили. А мы, депутаты, уже принимали бы это или нет. Когда это исходит от депутатов, мне такая инициатива кажется немного провокационной, — отметила собеседница «ВМ».

По словам Журовой, ДНР и ЛНР не имеют отношения к России, поэтому вопрос безопасности граждан РФ на их территориях напрямую не связан с признанием республик. Также она отметила, что, в отличие от Крыма, который обращался к Москве за помощью, от ДНР и ЛНР каких-либо просьб не поступало.

Собеседница «ВМ» подчеркнула, что с такими темами надо быть очень аккуратными, а лучше всего в них разбираются в МИД.

— Пока я от них такой инициативы не слышала. Просто иногда депутаты предлагают такие инициативы, чтобы понять реакцию общества. Необязательно, что это в итоге будет поддержано, но считывается реакция общества, появляется некая дискуссия, повод всем СМИ позвонить, узнать мнение. Зачастую такие резонансные и, возможно, сомнительные законопроекты подталкивают общество к обсуждению, — заключила Журова.

Реакция Кремля

В случае с обсуждением признания республик необходимо избегать действий, которые могут спровоцировать усиление напряженности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Я не буду говорить об актуальности этого вопроса и по-прежнему не буду комментировать саму инициативу вот с этой бумагой, которая еще находится на рассмотрении в Думе. Это рассмотрение должно пройти. Но здесь, конечно, хотелось бы отметить, что сейчас, когда ситуация настолько напряженная и настолько чувствительная, очень важно, конечно, избегать каких-то шагов, которые могут спровоцировать усиление этой напряженности, — сказал он журналистам.

Также он отметил, что авторам этой инициативы не стоит пытаться таким способом заработать себе политические очки.