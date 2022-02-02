Санкциями уже не запугать: Вашингтон и Лондон искусственно обостряют ситуацию с Москвой

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Украины в Нью-Йорке / Фото: Zuma\TASS

США и Великобритания анонсировали введение нового пакета сверхжестких или сверхтяжелых антироссийских санкций, мотивируя это якобы готовящимся вторжением России на Украину. «Вечерка» попросила доцента кафедры политической теории МГИМО МИД РФ Кирилла Коктыша прокомментировать сложившуюся ситуацию.

Политолог считает, что в нынешней обстановке, и учитывая, что санкции периодически вводятся против России еще с 2014 года, Западу будет довольно трудно найти что-то конкретное, что еще можно запретить или ограничить.

— Почти все санкционные «патроны» ими расстреляны. Остаются только прямые оскорбления, вроде персональных санкций в отношении президента Путина. А это уже на грани объявления войны. Ну и, конечно, SWIFT (межбанковская система денежных переводов ред. — «МВ»). Другой вопрос, что все это уже совершенно не выгодно так называемому коллективному Западу. Отключение от SWIFT будет больно и неприятно всем. Но альтернатива всегда находится.

Самый результативный формат санкций, на который Британия могла бы пойти, но вряд ли пойдет, — это конфискация российского имущества, расположенного в их юрисдикции, отмечает эксперт.

— В этом случае Англия сама будет уничтожать основание своего же влияния на Россию. Самострел, — говорит Коктыш. — Надо отдавать себе отчет в том, что цель санкций — это не воздействие на Москву. Их истинная мишень — это Евросоюз, а именно — блокировать его и загнать в угол.

Англо-американский синдикат пытается столкнуть ЕС в дальнейшую конфронтацию с Россией, продолжает политолог.

— В ситуации, когда центр глобальной экономики перемещается в Северо-Восточную Азию, Европа превращается в такую англо-американскую континентальную провинцию. Англосаксонский расчет сводится к тому, что Европа в любом случае будет вынуждена пойти на обострение с Россией и отрежет для себя перспективы сотрудничества с Москвой и вместе с ними любые варианты выхода из-под американского господства.

Если под ударом окажется российский бизнес за рубежом, заметил политолог, то под ответным огнем России окажутся британские компании, расположенные у нас.

— Если они побьют наших купцов, то мы побьем их купцов, — отмечает эксперт. — Если же говорить о санкционных приготовлениях США, то надо понимать, что это не нечто отдельное, а комплексная и синхронизированная с Лондоном инициатива.

И сама украинская истерия создана, чтобы Европу загнать в стойло и закрыть перед ней возможности сближения с Россией.

Лишним свидетельством этого является пассивное поведение самого ЕС.

— Европа ведет себя максимально сдержанно. Мы даже наблюдаем «бунт на коленях». И в Германии, и во Франции. Другое дело, что при существующей в ЕС системе принятия решений Восточная Европа, Польша и Прибалтика, например, смогут навязать свою волю Западной. И, собственно, на это и был расчет, когда они туда англосаксами загонялись. Чтобы изнутри диктовать Брюсселю волю США.

При всем при том говорить о новом «железном занавесе» еще преждевременно.

— Что-то такое могло бы быть, если бы от SWIFT отключили. Но это вряд ли случится. В этом раскладе им интересней сама угроза — чтобы сильно громыхала, нежели реальная полноценная реализация этой угрозы. Если же говорить о проекте «Северный поток — 2», то на сегодня он из-под удара все же выведен. СП2, по сути, гарантирует Германии энергетический и экономический суверенитет. Мы уже видели заявления некоторых деятелей Еврокомиссии о том, что СП2 не соответствует европейским целям. Но в этом случае Германия, скорее, инициирует пересмотр этих пресловутых европейских целей, чем согласится на отмену СП2.

КСТАТИ

1 февраля президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Кремле. Путин напомнил гостю, что его страна получает газ по цене в пять раз дешевле, чем рыночная стоимость в Европе. Орбан поблагодарил Москву за помощь в поставках российской вакцины от ковида.