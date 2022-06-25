Психофизические проблемы или Альцгеймер? В чем скрытый смысл шпаргалок Байдена

Фото: Whitehouse

Американские СМИ засняли в руках главы Белого дома Джо Байдена шпаргалку с подсказками «куда идти и что делать». Снимки были сделаны на встрече президента с представителями ветроэнергетической отрасли. Инструкция по эксплуатации самого себя вызвала жаркие споры в западных СМИ. Больше самих американцев таким пошаговым инструкциям лидера США удивились британцы. В некоторых изданиях даже появились статьи с заголовками: «Как можно доверять тому, кому не доверяют?». «Вечерняя Москва» разбиралась, зачем Байдену нужны подсказки и является ли это сигналом того, что у лидера Белого дома проблемы с памятью.

Альцгеймер или безумие

По словам политолога Дмитрия Журавлева, подсказки для глав государств — обычное явление, особенно для американских политиков. Однако еще ни одному лидеру США его помощники не писали подробную инструкцию, как себя вести и что делать на официальных мероприятиях:

— Впервые в истории американской политики для главы Белого дома пишут подробную инструкцию, как ему быть с самим собой. Подсказки для глав государств — привычная практика, но в них помощники всегда указывали содержание той или иной темы, о которой на брифинге или официальной встрече должна пойти речь. Впервые в истории мы наблюдаем, как американскому лидеру дают подсказки о том, как ему ходить, куда садиться, напоминают о том, что нужно поприветствовать присутствующих или попрощаться с ними. Такую инструкцию готовят либо для детей, либо для умственно отсталых и больных стариков.

По словам Журавлева, случившееся, скорее всего, свидетельствует о том, что у Байдена серьезно пошатнулось здоровье, причем как физическое, так и ментальное:

— Я полагаю, что у него все-таки психофизические проблемы либо Альцгеймер начался. В любом случае это тревожный знак, ведь страной правит не избранный лидер, а его помощники. И он будет говорить и делать только то, что ему подсунут. Следовательно, к такому президенту не будет серьезного отношения, как со стороны окружения и граждан, так и со стороны представителей мировой политической элиты.

Эксперт напомнил, что даже физически нездоровые американские лидеры не теряли адекватность, как это не раз бывало с Байденом:

— Из всех предыдущих лидеров с нынешним главой может сравниться разве что 37-й президент США Ричард Никсон. И то он на людях не терял полностью адекватность, просто из-за алкоголизма мог на время выпасть из реальности. Но быстро приходил в себя и продолжал свою речь.

Журавлев добавил, что в нынешнем состоянии Байден вряд ли сможет долго править страной. При этом, согласно действующим законам, сместить нынешнего главу Белого дома даже при большом желании не удастся. Его можно только переизбрать на официальных выборах.

Что в шпаргалке?

Между тем в карточке с подсказками для Байдена указано следующее:

«Вы заходите в зал Рузвельта и приветствуете участников встречи. Вы занимаете свое место. Входят представители прессы. Вы даете краткий комментарий (не более двух минут). Пресса покидает зал. Вы задаете вопрос Лиз Шулер (пометка: Лиз свяжется по видео)».

Реакция СМИ

Весть об инструкциях для Байдена подвинула с обложек ведущих изданий США новости об отмене права на аборты, запрете курения вейпов и стоимости газа для пользователей. Так, американский еженедельный новостной журнал Newsweek пишет о том, что главные оппоненты действующего лидера Белого дома республиканцы и ранее неоднократно ставили под сомнение его умственные способности.

New York Post сообщает, что Байден часто приходил в ярость, получая подобные подсказки от помощников. Так как считал, что тем самым они пытаются контролировать его послания, которые зачастую противоречат его прошлым публичным выступлениям.

Озадачен байденовской шпаргалкой и британский таблоид Express. Издание пишет, что Байден регулярно прибегает к подсказкам своего окружения перед брифингами и заседаниями. Однако странный характер последней шпаргалки вызывает сомнение относительно ментального здоровья главы Белого дома.