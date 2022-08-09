Угроза второго Чернобыля: зачем украинцы обстреливают Запорожскую АЭС

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8 августа Минобороны РФ сообщило, что 7 августа ВСУ совершили новый акт ядерного терроризма на объектах энергетической инфраструктуры Запорожской АЭС для создания гуманитарной катастрофы в Херсонской и Запорожской областях.

По территории Запорожской АЭС продолжают наносить ракетные удары. В ночь на воскресенье снаряды попали в район хранилища отработанного ядерного топлива. В пресс-службе военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара отметили, что от места падения осколочных боевых элементов и самого ракетного двигателя до действующего энергоблока не более 400 метров.

— На Запорожской АЭС из-за обстрела произошел скачок напряжения, вызвавший задымление на открытом распределительном устройстве станции. Его удалось ликвидировать, — уточняет Минобороны РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал Запад повлиять на Зеленского, чтобы тот обстрелы прекратил.

— Сначала Украина попыталась «отвоевать» Запорожскую и Херсонскую области, чтобы сорвать референдум по присоединению к России, — уверен военный эксперт Борис Рожин. — Но даже попытки наступления сорвались. Поэтому на смену пришли угрозы ядерного терроризма.

По мнению эксперта, логика Киева проста: люди испугаются, начнется бегство, а значит, референдум потом можно будет назвать нелегитимным. Борис Рожин уверен, что обстрелы будут продолжаться.

Военный эксперт Борис Подопригора в свою очередь считает, что Киев пытается сорвать визит на АЭС инспекторов МАГАТЭ, которых неоднократно приглашала российская сторона.

Зеленскому есть что скрывать: Минобороны озвучивало информацию о том, что киевские власти на территории Запорожской АЭС пытались создать атомную или «грязную» бомбу из ядерных отходов.

— Что самое интересное: и Зеленский, и западные СМИ заявляют, что Запорожскую АЭС обстреливают российские войска, — рассказывает полковник ВС в отставке Андрей Земцев. — Их не смущает, что АЭС еще с марта контролирует Россия. Получается, что мы сами себя обстреливаем!

Впрочем, по словам эксперта, реакторы Запорожской АЭС способны выдержать попадание любых боеприпасов, находящихся на вооружении ВСУ.

— А вот хранилище ядерных отходов из-за попадания снаряда может быть разгерметизировано, — пояснил эксперт.