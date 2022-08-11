Танки уничтожили, поселок разминировали

Бойцы народной милиции, только что освободившие шахтерский поселок Степное, приветствуют земляка из соседнего подразделения. Бронемашина дончан украшена литерами Z — символами спецоперации по денацификации Украины / Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Старшина Минобороны России Хайдар Тимганов участвует в спецоперации в ДНР и ЛНР с первых дней и выполняет задачи по разминированию зданий и инженерной разведке путей движения войск. Военный нашел и обезвредил девять растяжек, оставленных украинскими боевиками, а также обнаружил места размещения двух минометных расчетов противника. Он передал координаты командованию, благодаря чему минометные расчеты противника были уничтожены артиллерийским ударом.

Старший лейтенант Минобороны России Кирилл Макаров командует инженерно-разведывательной группой. Вместе с товарищами он проверял населенные пункты, которые ранее занимали бойцы ВСУ. Враг, отступая, оставлял за собой заминированные территории. Во время инженерной разведки группой под командованием Макарова было найдено и обезврежено более десяти самодельных взрывных устройств и более 15 противотанковых мин, установленных противником.

Начальник службы беспилотных летательных аппаратов бригады 1-го армейского корпуса Народной милиции ДНР, гвардии старший лейтенант Алексей Ершов служит добровольцем с 2016 года. Он начинал с должности разведчика-пулеметчика и стал руководителем подразделения. Алексей Ершов вместе со своей бригадой перехватил более десятка украинских беспилотников, в том числе иностранного производства. Число же посаженных квадрокоптеров ВСУ давно перевалило за 30.

Гвардии майор Минобороны РФ Елнур Алиев вместе с подчиненными в составе батальонно-тактической группы освобождал один из населенных пунктов от врага. Во время продвижения он обнаружил танковую роту противника и до 60 пехотинцев. Майор с подчиненными вступил в бой, организовал правильное ведение огня, в результате чего уничтожил четыре танка и 30 боевиков. Благодаря действиям Алиева враг был остановлен и пустился в бегство.