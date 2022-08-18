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Пески преодолели: наши войска будут наступать в трех направлениях

Борис Орлов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Пески преодолели: наши войска будут наступать в трех направлениях
Фото: Минобороны РФ

После занятия поселка Пески — одного из главных укрепрайонов ВСУ в Донбассе, союзные силы входят на оперативный простор. Как дальше будет развиваться спецоперация, «Вечерка» спросила у экспертов.

Занятие Песков стало одним из серьезнейших поражений военных сил Украины — таким же, как потеря Волновахи и Попасной, рассказывает военный эксперт, полковник ВС РФ в отставке Андрей Земцев.

— Именно из Песков ВСУ активно обстреливали Донецк, причем даже не из дальнобойной артиллерии, а из минометов, — пояснил Земцев. — Именно Пески долгое время были для националистов плацдармом для предполагаемого наступления на Донецк. После их занятия можно развивать наступление как в сторону Карловки, к западной границе ДНР, так и на север — к Водяному.

Эксперт считает, что, судя по интенсивности обстрелов, союзные силы в ближайшем будущем станут решать три задачи.

— На северном фланге — разгром группировки ВСУ в Харьковской области. В центральной части — разгром донецкой группировки. И на юге — переход административной границы Херсонской области с последующим окружением Николаева либо наступлением в направлении Кривого Рога.

— Думаю, что после выхода союзных сил к Днепру произойдет перелом в операции, — поделился военный эксперт, капитан 1-го ранга Владимир Гундаров. — Не исключено, что на севере границу Украины перейдут белорусские части, чтобы предотвратить захват западных областей «незалежной» польскими «добровольцами». Сейчас, по данным украинской разведки, в Белоруссии уже сформированы примерно 20 батальонных групп общей численностью около 15 тысяч добровольцев, которые заключили контракт именно для участия в СВО.

Также, по мнению Гундарова, после разгрома донецкой группировки боевые действия могут очень быстро переместиться и в Николаевскую область. Сам Николаев превращен в крепость, но брать его необходимо, чтобы обезопасить Крым.

— ВСУ просто так город не сдадут, будет очень тяжело. Но до конца года мы должны Николаев взять. И чем раньше, тем лучше: надо успеть до того как Штаты поставят Украине дальнобойные ракеты для HIMARS с дальностью стрельбы до 300 км, — считает эксперт.

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