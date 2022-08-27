Братушки с каменюками: почему без России не было бы Болгарии

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Без России Болгарии никогда бы не было. Да, история не знает сослагательного наклонения. Однако факт: это русские политической и вооруженной силой обеспечили болгарам свободу и независимость. Почему же братский народ стал об этом забывать?

Среди стран бывшего Варшавского договора России трудно найти союзников. Но особо тяжелое разочарование испытывает русский человек в отношении Болгарии. Само существование Болгарии, которая 500 лет пребывала в составе Османской империи, обязано российскому оружию. Победа в жестокой войне с Турцией, Сан-Стефанский мирный договор и образование государства Болгария — такое в человеческой системе ценностей предполагает вековую память. Россия обеспечила границы Болгарии в щедрых пределах — от Черного до Эгейского моря. 3 марта — в память о победе русской армии и болгарского ополчения над турецкими войсками в 1878 году — теперь национальный праздник — День освобождения Болгарии от османского ига.

Сколько не встречал болгар, они неизменно относятся к русским с большим радушием. Иное дело политики. Нет числа конфликтам, которые разжигает прозападное руководство Болгарии в отношении России.

Недавно, после высылки из Софии 70 российских дипломатов, встал вопрос о закрытии посольства РФ, фактически о разрыве дипломатических отношений. До этого отказ от Черноморского газопровода, который был согласован в деталях. А также история с отказом от уже принятого проекта новой российской АЭС. При этом энергетика Болгарии зависит от бесперебойной работы АЭС «Козлодуй», построенной СССР на самых льготных условиях.

Недавно в болгарском МИДе заявили, что России не стоит поддерживать «сомнительный исторический тезис» о том, что борьба СССР с нацистской Германией была освобождением Европы. По этой логике и от турецкого ига русские болгар не освобождали. В 1877 году, когда шла ожесточенная война между Россией и Турцией, Федор Достоевский писал в дневнике: «Не будет у России, и никогда еще не было, таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена, чуть только Россия их освободит, а Европа согласится признать их освобожденными». Горькие слова оказались пророческими. Едва турки ушли восвояси, Болгария заняла прозападную позицию, в конце XIX века дошло до разрыва дипломатических отношений с Россией.

После окончания Русско-турецкой войны мир на Балканском полуострове не восстановился. Россия не сумела упрочить свои позиции, а Франция и Англия, в точности как сегодня это делают США, поддерживали в регионе хаос и взаимные претензии. Балканы в конце XIX столетия горели войнами, как сегодня Ближний Восток. Первая мировая война неслучайно началась именно на Балканах. Болгария в этой войне выбрала стан противников России и заключила союз с Германией. Поражение было тяжелым: Болгария потеряла выход к Эгейскому морю и лишилась права иметь авиацию. К власти пришло профашистское правительство Александра Цанкова: этого члена Болгарской академии наук за жестокие расправы над инакомыслящими прозвали Черный профессор.

Во Второй мировой войне Болгария стала союзницей Германии и объявила войну Англии и США. СССР формально не попал в список врагов Болгарии. Но ее территория использовалась для вторжения в Югославию и Грецию, а порты — для операций в Средиземном и Черном морях. Ресурсы Германии на Восточном фронте возросли благодаря союзу с Болгарией. Москва неоднократно требовала от Софии разорвать союз с Рейхом, но она хранила преданность Гитлеру. Лишь в августе 1944 года, после сокрушительных побед Красной армии и освобождения Румынии, Болгария сделала вынужденный выбор и заявила о нейтралитете. Германия не обратила на это внимания и продолжала хозяйничать в Болгарии. В сентябре 1944-го 3-й Украинский фронт под командованием маршала Федора Толбухина начал Болгарскую операцию. 8 сентября коммунисты подняли восстание в Софии. Страна стала частью социалистического лагеря, избежав политических штормов.

В 1946 году Болгарию возглавил бывший руководитель Коминтерна Георгий Димитров, которого называли «болгарским Лениным». Профашистское правительство приговорило Димитрова к смертной казни, он перебрался в Германию. В 1933 году коммунисты были обвинены в поджоге рейхстага. Речь Димитрова на суде — один из самых ярких эпизодов антифашистской пропаганды. Немецкий суд, который еще не потерял независимости, оправдал коммунистов, а Димитров получил политическое убежище в СССР. В 1949 году он умер в Барвихе, а в Софии был сооружен мавзолей, по примеру ленинского. После падения соцлагеря прах Димитрова был перезахоронен, а мавзолей разрушен.

После войны Болгария была истощена, люди жили впроголодь. С помощью Советского Союза Болгария из бедной аграрной страны стала страной с высокоразвитой экономикой, социально благополучным обществом. На Западе говорили о «болгарском экономическом чуде». ВВП Болгарии за 40 послевоенных лет вырос в 14 раз, на душу населения — в 30 раз. С 1946 по 1986 год было создано 80 процентов промышленных мощностей, 90 процентов энергетики, 70 процентов транспортной инфраструктуры. Болгария не раз просила включить ее в состав СССР на правах 16-й республики...

Очевидно то, что в составе Евросоюза будущего у Болгарии нет. Промышленность потеряла 70 процентов мощностей. Уровень жизни упал катастрофически. Население Болгарии сократилось на четверть, до семи миллионов человек. А тут вдобавок к экономическому — серьезный правительственный кризис. Дойдет ли до новой Шипки?

ДАТА

145 лет назад началось сражение под Шипкой, которое стало ключевым эпизодом Русско-турецкой войны 1877–1878 годов. Битва за горный перевал длилась полгода, в рукопашных схватках погибали тысячи солдат. Под Шипкой была разбита турецкая армия, выученная английскими инструкторами, одна из лучших в Европе.