Не церемониться с националистами

Фото: Минобороны РФ

Минобороны РФ продолжает знакомить читателей «Вечерки» с новыми подвигами российских военнослужащих во время спецоперации на Украине.

Лишили противника укреплений

Старший сержант Алексей Кондрашов в составе подразделения ВДВ освобождал населенный пункт, который заняли националисты. На подступах к территории Алексей обнаружил группу вооруженных боевиков, которые оборудовали оборонительные позиции. Грамотно оценив обстановку, Кондрашов решил вступить с противником в схватку. Отделение старшего сержанта заняло выгодные позиции для ведения огня, после этого атаковало украинских боевиков.

Противник воспользовался поддержкой минометной батареи, понимая, что впереди будет поражение. Несмотря на это, отделение Кондрашова уничтожило большую часть вооруженной группы боевиков. Сам Алексей при этом лично ликвидировал трех националистов и взял в плен вражеского корректировщика минометного огня. В результате боестолкновения оставшиеся в живых националисты покинули поле боя. Профессионализм старшего сержанта Кондрашова, а также мужественные действия его подчиненных лишили противника возможности укрепить позиции у населенного пункта.

Уничтожить укрепрайон и выдавить боевиков

Группа российских военнослужащих, в состав которой входил старший сержант Максим Монгуш, выполняла разведку около населенного пункта, который заняли боевики. Продвигаясь в лесополосе, Максим обнаружил укрепрайон противника и 30 вооруженных украинских националистов.

Он оперативно передал координаты в штаб. В результате прицельного удара российской артиллерии позиции националистов были уничтожены. Через несколько дней Монгуш участвовал в боях за освобождение одного из населенных пунктов. Максим получил ранение, но из боя не вышел, оказав себе самостоятельно первую помощь. Украинцы с огромными потерями покинули населенный пункт.

Артиллерией по врагу

Командир орудия сержант Александр Грамоздин осуществлял артиллерийскую поддержку российских подразделений. Расчет орудия под руководством сержанта под непрекращающимся огнем националистов уничтожил четыре боевые машины пехоты врага и до 15 боевиков. Враг утратил боеспособность и вынужден был покинуть занимаемые позиции. Задача по продвижению российских войск вглубь обороны противника была выполнена.