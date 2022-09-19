«Подставляет и унижает Россию»: политолог назвал цель визита Пелоси в Армению

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На днях в столицу Армении с личным визитом прибыла спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Там она провела встречу с премьер-министром страны Николом Пашиняном, а также выступила перед армянской публикой. Политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил причины приезда Пелоси в Ереван и оценил возможность выхода Армении из состава ОДКБ.

Используют как пугало

Эксперт считает, что всерьез расценивать поезду американского политика в армянскую столицу не стоит, поскольку далеко не факт, что она сумеет сохранить свою должность после скорых выборов в Соединенных Штатах Америки. По его мнению, Пелоси прибыла в Ереван для дестабилизации ситуации на Южном Кавказе.

— На мой взгляд, сейчас Нэнси Пелоси выглядит в роли некоего ястреба, но ей осталось полтора месяца до перевыборов, вряд ли она сохранит свои позиции. Однако Пелоси используют для некой дестабилизации обстановки как пугало. Вот как она на Тайвань ездила, вызвала раздражение у Китая, так то же самое произошло сейчас с Арменией. Армянское государство — та точка, которую пытаются раскачать в условиях противостояния с Азербайджаном, — пояснил он.

При этом собеседник «ВМ» заявил, что в данной ситуации недоумение вызывают действия армянского руководства. Так, в случае какой-либо ситуации Ереван обращается за помощью к России, призывая ОДКБ.

— Однако ОДКБ естественно не включается, потому что не обнаружены факты, подтверждающие провокации со стороны Азербайджана. И тут же Армения призывает международные структуры, обращается к Госдепу США и встречает с американскими флагами Нэнси Пелоси, убирая при этом по всей республике российские флаги, проводя, так сказать, антироссийские митинги. Это весьма серьезный показатель для возможного пересмотра отношений между РФ и Арменией, поскольку Москва всегда была гарантом безопасности Еревана, но их нынешнее руководство играет не по правилам. Оно пытается усидеть на трех стульях, — сказал Михайлов.

Кроме того, политолог подчеркнул, что тот же визит Пелоси в Ереван откровенно «подставляет и унижает Россию» в условиях военной спецоперации на Украине. Таким образом американское правительство хочет разжечь конфликт сильнее для отвлечения РФ.

— Мы знаем, насколько сильно проамериканское и проевропейское лобби в Армении. При этом Ереван всегда обращается к нам за помощью, и мы ее оказываем. Я считаю, что попытки двойной-тройной игры нужно пресекать, а также убедить Армению в том, что она должна выбрать, кто ее реальный союзник. Сейчас американцы могут что-то пообещать, а завтра Армения останется одна в условиях, когда она не способна противостоять внешним угрозам, — отметил он.

Также Михайлов уверяет, что Пелоси стоит считать временным фактором, поскольку она сейчас там по большому счету не сыграет никакой роли. Кроме того, подобное стравливание со стороны американцев является типичной для них тактикой, подчеркнул политолог.

— При этом Пелоси обвинила Азербайджан в атаках на Армению, а Баку воспринял это в штыки, потому что это не так. Это стравливание и попытка разжечь конфликт на Южном Кавказе в тех условиях, когда РФ занята специальной военной операцией. Раздергивание по границам — это тактика американцев, — заявил эксперт.

Армения останется в ОДКБ?

Помимо визита Пелоси, выходные в Ереване были ознаменованы антироссийскими митингами, в ходе которых шли требования о выходе из Организации Договора о коллективной безопасности. Однако Михайлов считает, что Армении не удастся выйти из состава организации.

— Я ничему не удивлюсь в нынешней ситуации, неслучайно ведь после окончания Карабахского конфликта произошли пять провокаций со стороны Армении. В частности, сначала провокация, потом призыв к ОДКБ. Организация разбирается, отказывается вводить протокол и войска. Это выстроенная линия на проверку, на попытку аргументировать в будущем свой выход из ОДКБ, — разъяснил он.

В этот же момент участником ситуации становятся американцы. По словам эксперта, Вашингтон пользуется армянским руководством, чтобы внести разлад в ОДКБ.

— Напомню, что в ОДКБ числятся Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Белоруссия. То есть те страны, которые хорошо относятся к Азербайджану и поставляли оружие Баку. Здесь много факторов, влияющих на то, что ОДКБ не примет участие в поддержке Армении в ее провокациях, потому что нападения на нее не было. Соответственно Арменией пользуются американцы для того, чтобы внести разлад в организацию. Однако вряд ли сейчас армянское руководство выпустят из нее. Ереван всегда ищет только свои плюсы, чтобы было хорошо именно руководству Армении, а не своему народу. Думаю, что скоро в армянском государстве пройдут и пророссийские митинги, если их не начнут целенаправленно давить, — заявил политолог.

Михайлов считает, что Соединенные Штаты подобными действиями пытаются задеть Турцию, поскольку Анкара на данном этапе является хорошим партнером России, а также кандидатом в ШОС.

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