Экономист назвал сроки падения цен на жилье в России

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Цены на недвижимость начнут снижаться к середине 2021 года. Таким прогнозом с «Вечерней Москвой» поделился экономист Алексей Коренев.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости своевременно реагировать на необоснованный рост цен на недвижимость. В противном случае, по его словам, усилия властей, направленные на обеспечение граждан жильем, будут сведены к нулю.

По мнению Коренева, ручное регулирование стоимости жилья слишком сложно и практически не работает, для этого необходимы более серьезные комплексные меры:

— Недвижимость — не сахар и не масло, регулировать цены на нее еще сложнее. Есть система ручного регулирования, как с продуктами питания, но она не работает. А существуют еще и реальные рычаги — это в первую очередь ставка ЦБ. Если инфляция окажется не 5-процентной, а составит 4–4,5 процента, у ЦБ появится пространство для маневра, он сможет понизить ключевую ставку, а за ней вниз пойдут и ставки по кредитам. В таком случае нельзя, конечно, ждать, что цены на недвижимость резко пойдут вниз, но они вернутся на экономически обоснованные уровни баланса спроса и предложения. Если же ставку не изменят, цены на недвижимость в любом случае опустятся после завершения программы льготного кредитования на 5–7 процентов.

Именно программа льготного кредитования, а точнее, ее сроки, по мнению Коренева, сыграли главную роль в подорожании жилья. Изначально предполагалось, что правительственная программа завершится 1 ноября, затем ее продлили до 1 июля:

— Несмотря на то, что программу продлили, люди понимают, что она имеет ограниченный период и, скорее всего, купить жилье дешевле уже не получится. Поэтому все стали активно скупать недвижимость: одни по объективным причинам, например, из-за создания семьи или ее увеличения, другие просто как инвестицию. В результате объемы ипотечного кредитования существенно выросли даже по сравнению с рекордным 2018 годом. Что дальше? Если программу ипотечного кредитования не продлят, а этого, скорее всего, не случится, поскольку ЦБ опасается надувания кредитного пузыря, тогда цены на недвижимость постепенно начнут снижаться к середине 2021-го, а во второй половине года достигнут уровней предыдущего года.

Экономист заключил, что цены на недвижимость в любом случае упадут с прекращением программы льготного кредитования. Но сказать, что покупка недвижимости станет более выгодной, по его словам, нельзя: процентные ставки на ипотеку вернутся к среднерыночным, составив около 7,5 процента против нынешних 6,5.

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