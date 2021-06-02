Кредитная петля: можно ли законно взять ипотеку без первоначального взноса

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В России продолжает действовать программа льготной ипотеки при покупке квартиры в новостройке. Она позволила стимулировать рынок жилья во время пандемии, однако в то же время привела к некоторым проблемам, отмечают специалисты. Во-первых, на недвижимость выросли цены. А во-вторых, около 7 процентов россиян в качестве первого взноса, необходимого для покупки жилья (он обычно составляет 15–20 процентов — прим. «ВМ») по ипотечным ссудам, использовали потребительские кредиты, следует из оценок Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). По мнению экспертов, опрошенных «Вечерней Москвой», все это может привести к проблемам как у банков, так и у заемщиков, так и на рынке недвижимости в целом. Но можно ли законно взять ипотеку, не имея первоначального взноса?

Нагрузка будет очень большой

Однозначного ответа на этот вопрос нет, говорят эксперты. Заемщику все равно придется потратить собственные средства, каким бы способом он ни воспользовался. Например, можно заложить имеющуюся недвижимость и взять кредит на любые цели. Также, как объяснила президент международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко, законно, если нет собственных средств, есть вариант в качестве первоначального взноса использовать материнский капитал.

— Другими схемами я пользоваться не советую. Ибо если нет своего первоначального капитала, нагрузка будет очень большая. Лучше тогда вообще ипотеку пока не брать, научиться копить, откладывая хотя бы 15 процентов от своих средств, — отметила специалист.

Между тем на рынке есть схемы обхода необходимости уплаты первоначального взноса — завышение цены. В основном это касается сделок между частными покупателями и продавцами.

Банки следят строго

По словам Ирины Радченко, такие возможности шиты белыми нитками, поскольку банки сейчас стараются мониторить все цены очень хорошо. Тем более для того, чтобы ипотеку одобрили и сделка состоялась, нужна оценка со стороны специальной организации.

— У банков есть аффилированные оценщики, которые дорожат своей репутацией. Бывают риелторы, которые с 25 сим-карт выставляют объявление о том, что квартира на Рязанском проспекте стоит миллион долларов. Но оценщики все эти схемы знают. Более того, они отвечают за это и в рамках Уголовного кодекса. Так что все эти попытки не совсем честным способом заработать себе какие-то плюсы редко кончаются чем-то хорошим. У оценщика может быть подорвана репутация, заемщика могут занести в черный список и не дать кредит, — объяснила собеседник «ВМ».

Кроме того, добавила эксперт, банки заинтересованы в том, чтобы соотношение кредита и залога для заемщика было максимально комфортным. И если заемщик покупает квартиру по искусственно завышенной цене, ему и справку нужно предоставить о наличии большего дохода. По сути, человек таким образом ничего не выигрывает, констатировала Радченко.

Жилье на последние деньги

Руководитель аналитического центра компании «Инком-недвижимость» Дмитрий Таганов считает, что прежде чем покупать квартиру без первоначального взноса, нужно много раз подумать. Потому что это в конечном итоге приводит к необеспеченным кредитам и увеличивает риски.

Он отметил, что люди во время действия программы льготной ипотеки и так покупают квартиры с минимальным первым взносом, минимальной ставкой и под максимальное количество лет.

— Это означает, что граждане фактически не могут себе позволить лучшие условия и приобретают жилье на последние деньги. Дешевые кредиты — проблема для рынка и самих заемщиков. Люди берут займы, не понимая, что они делают. И потом, когда случаются непредвиденные обстоятельства в экономике, с работой, они просто вынуждены банкротиться, — говорит эксперт.

При этом на первичном рынке Таганов с мутными схемами не сталкивался. На вторичном рынке условия кредитования не такие привлекательные, как с новостройками. Там ипотечные ставки, по его словам, сейчас в районе 8 процентов.

Кредитная петля

Заемщики же, которые берут на первоначальный взнос потребительский кредит, плохи для банков, для рынка и для самих себя. По мнению Ирины Радченко, в этом случае «гражданин фактически осознанно отправляет себя в петлю, и вопрос лишь времени, когда стул под ним упадет», потому что даже один ипотечный кредит порой выплачивать непросто. А у потребительского, который добавляется в нагрузку, проценты намного выше.

— Для банков такие люди плохи тем, что когда банк соглашается на закредитованного заемщика, он создает себе в будущем массу проблем. Потому что риск дефолта таких заемщиков гораздо выше, чем у живущих по средствам. Для рынка плохи они тем, что в случае дефолта банк выставляет их имущество на торги по заниженной цене, и, если это происходит массово, — рушится рынок, — пояснила механизмы спикер.

Тем более, добавляет она, в условиях кризиса, нестабильной ситуации с вирусом и так далее, даже несмотря на низкие процентные ставки по ипотеке, втягиваться в два кредита — это очень большие риски. Радченко пока не видит ни улучшений в экономике, ни появления новых видов занятости. А ипотека становится отличным инструментом только в том случае, если им правильно пользоваться, заключила собеседник «ВМ».

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