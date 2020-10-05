Виртуальная реальность сменит школьную лабораторию

VR технологии / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Выпускники Сколтеха создали классы виртуальной реальности для изучения школьных предметов. Технология позволит детям увидеть природные явления и «потрогать» ДНК.

Строение молекул, задачи по стереометрии, показатели преломления света, природные явления — все эти понятия школьники обычно узнают из учебников или со слов преподавателей. Сегодня появилась возможность познакомить детей с естественно-научными темами не только с помощью текстов и картинок, но и с использованием 3D-моделей. Молодые ученые из Сколтеха совместно с коллегами из МФТИ и НИУ ВШЭ разработали для этого VR-классы (VR — от англ. «виртуальная реальность». — «ВМ»).

VR-класс — это компьютерная программа, в которой есть каталоги симуляций по каждому предмету. Например, когда учителю нужно будет объяснить школьникам структуру ДНК, достаточно будет выбрать в программе биологическую лабораторию.

Надев очки виртуальной реальности, ученики увидят 3D-модель молекулы. В программе предусмотрена работа со секвенатором — современным инструментом для восстановления неизвестной последовательности ДНК. С помощью джойстика школьники смогут выполнить манипуляции, а на экране в аудитории будут транслироваться их действия.

— Мы создали виртуальные классы для тех предметов, которые требуют практических исследований. Это математика, физика, химия, биология. Не каждая школа может обеспечить классы дорогостоящими секвенаторами. Молекулу ДНК тоже на парту не положишь. Но с помощью VRтехнологий они смогут ее увидеть и даже поработать с ней, — рассказал Хуррам Пиров, руководитель стартапа на базе института.

Ученый надеется, что изобретение появится в школах в 2023–2024 годах.

— VR-технологии пока не используются так широко, как планшеты или телефоны. Но стоимость специальных очков с каждым годом становится все ниже. Через пару лет они станут доступны и, возможно, будут лежать на каждой парте, — добавил Пиров.

Ученики Международной гимназии «Сколково» и «Новой школы» стали первыми, кто воспользовался виртуальными классами. На презентации продукта они поработали внутри севенатора в лаборатории биологии, посмотрели 3D-изображения кристаллов, строение которых обычно изучаются на уроках химии. Перед этим сотрудники компании-производителя рассказали, как пользоваться очками и джойстиками управления.

Завкафедрой естественных наук Антон Фрыкин считает, что с помощью 3D-образов и элементов игры ребятам будет проще усвоить материал.

— Когда учитель рассказывает про процессы, происходящие в клетках, это очень сложно представить. Хорошо, когда современные технологии позволяют познакомиться с явлениями, которые раньше дети могли увидеть только на картинках. Такая разработка необходима в 9–11-х классах, — считает Фрыкин.

Виртуальные классы выпускники Сколтеха создавали совместно с методистами и педагогами образовательных учреждений. Программа разрабатывалась так, чтобы содержащаяся в уроках информация была максимально понятна и полезна школьникам. Сейчас перед учеными стоит задача доработать продукт, упростить интерфейс.

— Не должно быть дополнительных настроек и загрузок. Мы хотим, чтобы программа была максимально удобна для учителей и учеников, — отметил Пиров.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Филипп Хайтович, профессор центра нейробиологии и нейрореабилитации Сколковского института науки и технологии:

— Те воспоминания, которые имеют яркую эмоциональную окраску, лучше запоминаются. Когда ребенок читает учебник, он получает меньше впечатлений, чем от работы с 3D-образами. Но при этом школьники должны читать сложные тексты — это развивает мозг. Поэтому виртуальная реальность может быть дополнением к школьной программе, но не ее заменой.

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