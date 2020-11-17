Биоинженерия помогает продлевать жизнь

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Александр Лукашев выступил с докладом на IV Сеченовском международном биомедицинском саммите / Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Во вторник, 17 ноября, стартовал IV Сеченовский международный биомедицинский саммит. Ведущие мировые специалисты обсудят новые разработки и обменяются опытом лечения разных болезней.

Программа конференции рассчитана на два дня. Саммит решили провести в онлайн-формате. В мероприятии участвуют молодые ученые и медики из России и более 15 стран: Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Китая, Соединенных Штатов Америки, Франции, Швейцарии и других. Главными темами саммита стали развитие регенеративной медицины — лечение больных или пораженных инфекцией клеток организма; трансляционной медицины, цель которой — применение последних научных открытий на практике. Ряд докладов посвятят математическому моделированию в здравоохранении.

— Саммит позволит нам рассмотреть различные темы.

Большое значение имеют разработки молекулярных технологий. Ученые представят новейшие открытия в лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата. Все эти знания крайне необходимы сегодня в нашей практической работе, — прокомментировал программу саммита заместитель директора Центра инженерии тканей Института регенеративной медицины Макгоуэна Стивен Бадилак.

Обсудят и способы профилактики заболеваний. В регенеративной медицине большой потенциал для поддержания хорошего состояния у здоровых людей. В этой сфере можно открыть секреты долголетия человека.

— За последние 10 лет нам удалось узнать, что в организме происходит перепрограммирование зрелых клеток. Ученым нужно изучить этот механизм и взять на вооружение. Тогда мы сможем контролировать процесс обновления клеток, это откроет путь к долголетию, — поделился декан факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова Всеволод Ткачук.

Еще эксперты обсудят применение цифровых технологий в медицине. По словам директора Института системного программирования Российской академии наук Арутюна Аветисяна, на сегодняшний день интегрирование IT-программ в здравоохранение стало необходимостью. Без этих технологий невозможно представить работу медиков. В будущем ученые смогут создавать модели — «цифровые двойники» болезней. Они помогут составлять план лечения для каждого конкретного пациента. Однако необходимо помнить о безопасности. Для работы с данными нужно создавать отечественные системы хранения информации.

В первый день работы участники подробно обсудили проблемы, связанные с коронавирусной инфекцией. С одной стороны, наблюдается рост популяционного иммунитета.

Летом в Москве уже порядка 27 процентов населения было невосприимчиво к коронавирусу. Однако коренным образом изменить ситуацию сможет только вакцинация. По словам экспертов, на сегодняшний день во всем мире существует 11 препаратов. Эти вакцины проходят клинические испытания. В 90 процентах случаев они дают организму защиту от коронавируса.

— Понятно, что ни одна из вакцин пока не доведена до совершенства. Для этого у нас слишком мало данных. Полный объем информации о действии антител удастся собрать лишь через два или три года, — рассказал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Александр Лукашев. — Однако вакцину можно сделать уже сейчас, чтобы защитить свой организм.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Петр, Глыбочко, ректор Сеченовского университета:

— За четыре года наш саммит стал одной из ведущих площадок, где ученые со всего мира представляют данные своих исследований в области биомедицины. В этом году проведение мероприятия поддержал Российский фонд фундаментальных исследований. Это позволит нам в этом году открыть на базе университета научный центр мирового уровня. Специалисты займутся цифровым биодизайном.

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