Метеорологи заявили, что после зимнего солнцестояния на Москву обрушится «Грета»

Метеослужба предупредила москвичей о приближающейся вьюге / Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил «Вечерней Москве», что после дня зимнего солнцестояния столичный регион погрузится в коллапс.

— День зимнего солнцестояния выпадает на 21 декабря. Солнце проходит на самом большом угловом расстоянии от небесного экватора, зимой это происходит через южную точку эклиптики. Это самый короткий световой день, он длится всего семь часов. После него приходит самая длинная ночь. В Москве восход в этот день в 8:58, а заход в 15:57. В связи с этим считается, что у нас в северном полушарии наступила астрономическая зима, — сказал Тишковец.

Метеоролог уточнил, что 21 декабря в 21:12 Юпитер и Сатурн окажутся на минимальном расстоянии друг от друга. Это бывает раз в 960 лет и называется «Великим воссоединением». Он добавил, что астрологи верят — подобное явление означает смену эр на нашей планете и влияет на жизнь людей. Сотрудник центра «Фобос» пояснил, что на погоду подобное редкое астрономическое явление влияния не окажет, наблюдать его не удастся — над Москвой облачно.

Евгений Тишковец заявил, что первая половина недели будет стабильна. При этом короткий солнечный день даст выхолаживание в темное время суток. По словам научного сотрудника, Московская область попадает в северо-западную периферию антициклона, осадки маловероятны. Он сообщил, что облачность будет инверсионной, с высотой температура воздуха растет. Это обеспечит над столицей обширные слоистые облака. Температура будет колебаться у нулевой отметки: днем — слабая оттепель, ночью — незначительный минус.

Тишковец пообещал к концу недели жителям столичного региона сюрприз.

— К нам движется североатлантический циклон с символическим именем «Грета». От этой барышни можно ожидать чего угодно. Сейчас она кружит над британскими островами, а потом «выкинет коленце» у нас. Преодолев Европу, «Грета» обрушится на центр России. Москва попадет в центр вихря. Нас ожидает мощный снегопад, пик — с пятницы на субботу. Метель с ухудшением видимости до десятков метров, заносы на дорогах, вьюга. Ожидается транспортный коллапс и сбои в авиасообщении! — предупредил ведущий специалист центра погоды.

Собеседник «Вечерней Москвы» порекомендовал москвичам по возможности оставаться дома и начать подготовку к Новому году. Он заметил, что на выходные жители и гости столицы смогут порадоваться выпавшему снегу. Несмотря на теплую погоду, снежный покров в Москве вырастет до 20 сантиметров, по области — до 25.

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