Звонарь Кремля рассказал, в какой момент наступает Новый год
Новый год наступает с первыми раскатами колокольного звона Кремлевских курантов. Об этом рассказал звонарь Московского Кремля и храма Христа Спасителя Константин Мишуровский.
По его словам, некоторые семьи в России начинают праздновать Новый год только после 12 ударов большого колокола, однако с ними уже проходит первая минута.
— Конечно, психологически мы ждем, что наступление большого часа — это удар большого колокола, — цитирует Мишуровского РИА Новости.
Звонарь уточнил, что Новый год наступает с первым звуком маленького колокола. С момента первого звука наступает 1 января, добавил он.
Звонарь также посоветовал настроить свои часы по Кремлевским курантам, чтобы встретить Новый год вовремя.
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