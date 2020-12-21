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Звонарь Кремля рассказал, в какой момент наступает Новый год
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Звонарь Кремля рассказал, в какой момент наступает Новый год

Виктория Родимкина

Общество

Новый год наступает с первыми раскатами колокольного звона Кремлевских курантов. Об этом рассказал звонарь Московского Кремля и храма Христа Спасителя Константин Мишуровский.

По его словам, некоторые семьи в России начинают праздновать Новый год только после 12 ударов большого колокола, однако с ними уже проходит первая минута.

— Конечно, психологически мы ждем, что наступление большого часа — это удар большого колокола, — цитирует Мишуровского РИА Новости.

Звонарь уточнил, что Новый год наступает с первым звуком маленького колокола. С момента первого звука наступает 1 января, добавил он.

Звонарь также посоветовал настроить свои часы по Кремлевским курантам, чтобы встретить Новый год вовремя.

Ранее в Роскачестве рассказали, как выбрать натуральную елку на Новый год.

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