Остановись, старение: ученые предсказывают крионике большое будущее

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Первым крионированным человеком стал американец Джеймс Бедфорд, которого заморозили после смерти 12 января 1967 года. «Вечерка» узнала у эксперта, в каком сегодня состоянии находится эта сфера науки, насколько она популярна и сколько стоит криоконсервировать себя в России.

По словам биофизика, директора по науке компании «КриоРус» и сооснователя Российского трансгуманистического движения Игоря Артюхова, сегодня в мире существует три относительно больших криофирмы для хранения замороженных людей.

— Две из них находятся в Соединенных Штатах, одна у нас. В общей сложности сегодня по всему миру крионировано порядка 400 человек. Из них около восьми десятков заморожены в России, — говорит биофизик. — К сожалению, эту технологию сложно назвать популярной среди людей. И в большинстве случаев это происходит из-за недоверия к крионике. Очень многим людям кажется, что это некая разновидность шарлатанства и вымогания денег. Но эта точка зрения не соответствует действительности.

Как шутит Артюхов, с точки зрения бизнеса производство и продажа мяса в разы выгоднее крионики. Во-первых, сегодня это — весьма затратная по ресурсам технология, во-вторых, вокруг данной сферы деятельности всегда масса слухов и поводов для хайпа. Вместе с тем, уверен биофизик, у крионики есть очень большие перспективы. Например, возможность продлить жизнь человека или излечить его от тяжелых заболеваний.

— От сферы крионики ожидается очень многое. Будущее очень большое, но развитие технологий идет очень и очень медленно.

Полностью весь потенциал можно будет оценить только тогда, когда появиться доказательная база, — говорит Артюхов. — Ведь развитие крионики зависит от признания этой сферы в обществе. И говорить о том, как повлияет заморозка людей на развитие человечества, можно будет после того, как, например, будет оживлена первая криоконсервированная мышка.

Эксперт отметил, что заморозка тела сегодня является не самой дешевой процедурой.

— У нас крионирование всего тела стоит приблизительно 36 тысяч долларов. В половину этой суммы обойдется заморозка головы, — рассказывает Артюхов.

По его словам, в России большим спросом пользуется процедура крионирования мозга.

— Это намного хуже, чем заморозка отдельно взятой головы или тела. Ведь на появление технологии восстановления тела может уйти значительно больше времени, чем на возвращение человека к жизни, — отмечает ученый. — Это происходит из-за того, что во многих случаях появляются родственники, которые настаивают на том, что тело необходимо захоронить. Поэтому приходиться идти на компромиссы и замораживать только мозг.

Как отмечает биофизик, сегодня развитию такого направления, как крионика, препятствуют главным образом бытующие в обществе предубеждения и предрассудки религиозного характера.

— В массе своем люди, которые планируют себя заморозить, — это граждане с научным образованием и соответствующим складом ума. То есть те, кто способен беспристрастно оценить перспективы крионики, — говорит Артюхов.

ХОЛОДНЫЕ ХРАНИЛИЩА

В Соединенных Штатах на нынешний момент криозаконсервировано более 250 человек, а 1,5 тысячи — оплатили процедуру будущего криоконсервирования своего тела. Стоимость заморозки колеблется от 28 до 200 тысяч долларов.

В ряде стран, в том числе в Италии, Германии, Нидерландах, Австралии, Великобритании и Испании, существуют небольшие криохранилища. Сотрудники криофирм мгновенно реагируют на смерть человека, заключившего контракт с компанией, и стараются как можно скорее заморозить его тело или голову. Одну процедуру крионирования в 2017 году в Китае профинансировало государство.

СТАНЕМ ТЕРМИНАТОРАМИ И УЙДЕМ В МАТРИЦУ

Крионирование — не единственная технология, направленная на продление жизни. «Вечерка» вспомнила несколько самых популярных среди поклонников фантастики направлений.

Киборгизация. Основная суть — продлить жизнь и улучшить показатели и параметры человеческого тела за счет вживления электронных или механических компонентов. Кстати, термин «киборг» (от «кибернетический организм») придумали вовсе не фантасты, а нейрофизиолог Манфред Клайнс и психиатр Натан Кляйн в 1960-х годах.

Биохакинг. Относительно новая практика, которая направлена на исследование показателей работы организма человека, чтобы в дальнейшем их улучшить с помощью физических нагрузок, изменения рациона питания и биологически активных добавок. Биохакингом занимается, например, IT-предприниматель Павел Дуров. Научных доказательств пользы и эффективности биохакинга пока нет.

Цифровое бессмертие. Концепция, которая предполагает, что в будущем люди смогут выгружать свое сознание и личностную матрицу на информационные носители, например в «облачные» хранилища данных. Сейчас такой технологии не существует. Но зато есть движение «Инициатива-2045», сторонники которой предполагают, что к 2045 году возможность цифрового бессмертия станет доступна.

Генная инженерия. Реальная технология с огромным будущим. Исследования в области регенеративной медицины уже показали, что с помощью активации стволовых клеток и их трансплантации в организм появится возможность лечить, например, диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы и органов зрения, восстанавливать костные ткани. К сожалению, развитие генной инженерии тормозится по религиозно-этическим мотивам.

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