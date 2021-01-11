Ученые назвали бергамот эффективным средством в борьбе с раком

Фото: pexels.com / Ahmed Aqtai

Ученые из Университета Калабрии и Университета Солфорда сообщили, что бергамот является продуктом, который способен уничтожать раковые стволовые клетки без вреда для здоровых клеток. К такому выводу специалисты пришли в результате исследования, результаты которого опубликованы в издании Bioenergetics.

Ученые установили, что в бергамоте содержатся вещества брутьеридин и мелитидин, эффективно подавляющие ферменты холестерина. Также они способствуют уничтожению и прекращению деления раковых стволовых клеток. При этом, в отличие от используемых в медицине лекарственных препаратов из группы статинов, бергамот не имеет побочного эффекта.

Исследователи отметили, что бергамот можно использовать в качестве основы для создания новых нетоксичных лекарств.

Читайте также: Назван напиток, способный предотвратить рак