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Ученые назвали бергамот эффективным средством в борьбе с раком
Фото: pexels.com / Ahmed Aqtai

Ученые назвали бергамот эффективным средством в борьбе с раком

Юлия Курганова

Здоровье

Ученые из Университета Калабрии и Университета Солфорда сообщили, что бергамот является продуктом, который способен уничтожать раковые стволовые клетки без вреда для здоровых клеток. К такому выводу специалисты пришли в результате исследования, результаты которого опубликованы в издании Bioenergetics.

Ученые установили, что в бергамоте содержатся вещества брутьеридин и мелитидин, эффективно подавляющие ферменты холестерина. Также они способствуют уничтожению и прекращению деления раковых стволовых клеток. При этом, в отличие от используемых в медицине лекарственных препаратов из группы статинов, бергамот не имеет побочного эффекта.

Исследователи отметили, что бергамот можно использовать в качестве основы для создания новых нетоксичных лекарств.

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