Как гранты помогут ученым реализовать важные проекты

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Четыре проекта Московского физико-технического института стали победителями конкурса Президентской программы. «Вечерняя Москва» узнала о разработках столичных ученых.

Президентская программа предусматривает выдачу грантов на реализацию проектов в течение 3–7 лет. Размер денежного пособия составляет от четырех до шести миллионов рублей.

Заявка на проект «Разработка численных методов оптимизации в приложениях к задачам управления, обратным задачам и обучению» была создана на базе лаборатории продвинутой комбинаторики и сетевых приложений МФТИ.

Руководитель проекта Андрей Райгородский отметил, что их исследование будет полезно в области искусственного интеллекта.

— ИИ — это набор продвинутых алгоритмов. Их оптимизация позволит находить эффективные решения в различных задачах. Например, все мы пользуемся приложениями, которые показывают, как добраться из одного места в другое. Технология заточена на то, чтобы демонстрировать нам более удобный и быстрый путь. Это и есть оптимизация, — объяснил Андрей Райгородский.

В команде проекта — выдающиеся ученые, например, Борис Поляк и Юрий Евтушенко, а также молодые специалисты, которые демонстрируют высокие результаты в этой сфере.

— Также мы сотрудничаем с лучшими индустриальными компаниями страны, научно-исследовательскими институтами, — рассказал Андрей Райгородский. — Благодаря этому взаимодействию мы хорошо знаем тенденции в этой области, а также запросы отрасли — что нужно, чтобы приложения на основе искусственного интеллекта получились более эффективными.

Второй проект МФТИ, который получил поддержку Российского научного фонда, поможет подобрать эффективную терапию для каждого онкобольного.

— Многие онкологические пациенты, имеющие все шансы на выздоровление, получают лечение, которое часто не помогает им, — говорит автор проекта Николай Борисов. — Мы оказываем врачам консультативную помощь, которая основана на молекулярно-генетическом исследовании. Оно использует результаты профилирования РНК, ДНК, белков и их разных модификаций для того, чтобы оценить эффективность лечения каждого пациента индивидуально.

Ученый отметил, что существует два подхода для оценки эффективности терапии. Первый основан на знании физиологических механизмов клетки — как взаимодействуют молекулярные пути и как лекарственные препараты изменяют их. Второй подход связан с использованием машинного обучения.

— В свободном доступе существует огромное количество информации. Пользуясь ранее опубликованными данными, можно судить, поможет ли новому пациенту то или иное средство, — объяснил Николай Борисов.

Он добавил, что ученые работают над проектом больше 10 лет. За это время они помогли врачам подобрать оптимальную терапию и существенно помочь сотням пациентов.

Еще один проект ученых позволит перейти на более быструю передачу данных.

— Есть цифровые стандарты 4G, 5G, и процесс в этой области не стоит на месте. Ученые делают все возможное, чтобы повышать частоту излучения, которая передает сигнал. Сейчас она составляет десятки гигагерц, а хочется повысить эти показатели до сотни. Но в современном мире существует мало хороших приемников, которые могут улавливать сигнал. Их разработке и будет посвящен наш проект, — рассказал автор исследований Дмитрий Свинцов.

А четвертое исследование МФТИ посвящено углеродным нанотрубкам, которые могут применяться в различных областях электроники.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Николай Кудрявцев, ректор МФТИ:

— Участие в научных конкурсах позволяет нашим ученым не только развивать новые проекты, но и активно привлекать студентов и аспирантов к реальной работе, что делает их востребованными специалистами на высокотехнологичном рынке. Также мы системно работаем с нашими партнерами, открываем каждый год совместные образовательные программы, кафедры и лаборатории, направляем студентов физтеха на стажировки в ведущие предприятия научной отрасли.

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