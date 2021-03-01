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Научно-практический центр для лечения саркомы костей и мягких тканей создали в Москве
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Научно-практический центр для лечения саркомы костей и мягких тканей создали в Москве

Анастасия Волоснова

Город

Московский научно-практический центр опухолей костей, мягких тканей и кожи открыли при онкологической больнице № 62. Теперь лечение пациентов с онкологическими заболеваниями будут контролировать главный травматолог Департамента здравоохранения Москвы Вадим Дубров и главный нейрохирург Департамента здравоохранения Москвы Андрей Гринем.

В центре пациентам будут помогать врачи сразу нескольких направлений. Между собой будут взаимодействовать онкологи, травматологи и нейрохирурги. Создание центра позволит обеспечить пациентам высококачественную помощь, рассказала заместитель руководителя столичного департамента здравоохранения Саида Гаджиева.

— Такой уникальный центр неслучайно создан на базе больницы № 62. Здесь накоплен богатейший опыт лечения самых сложных случаев онкологических заболеваний, освоены и активно применяются наиболее современные методики и технологии диагностики и лечения, — отметила Саида Гаджиева.

Главой центра стал ортопед-травматолог, нейрохирург, онколог, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Эльмар Мусаев. По его словам, сложные операции позволят проводить взаимодействие врачей по телемосту.

— Патологический перелом — это экстренная ситуация, требующая своевременной и специализированной онкологической помощи. К сожалению, пациенты с подобной патологией зачастую попадают в приемные отделения городских стационаров, и там уже выясняется, что данное состояние связано с онкологическим процессом, — добавил Эльмар Мусаев.

В новом центре будет работать отделение реконструктивно-пластической хирургии, стационар и амбулаторный прием пациентов с онкологическими заболеваниями, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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