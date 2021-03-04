Как бытовая техника шпионит за нами

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Россияне в 2020 году стали в семь раз чаще покупать умные бытовые приборы. Эксперты считают, что это может быть опасно не только для сохранности личных данных, но и для жизни.

Умной называют технику, которая имеет доступ в интернет. Она управляется с помощью смартфона. Еще такие приборы могут работать автоматически. Например, робот-пылесос сам включится в нужное время, а умный холодильник напомнит, что в нем закончились определенные продукты. Обратная сторона таких удобств — это уязвимость и отсутствие частной жизни.

— Умные колонки, телевизоры с камерами могут делать аудио- и видеозаписи без ведома пользователей. В этом действительно есть опасность для частной жизни, — рассказал специалист по информационной безопасности Сергей Золотухин.

Он добавил, что в будущем ситуация может только усугубиться. Более серьезную опасность представляют технологии умного дома. Речь идет об управляемых через интернет замках, кондиционерах, рольставнях и других системах.

— Хакеры сумеют взломать ваш дом. Буквально. Вентиляция прекратит работу, кондиционер разогреет воздух до 50 градусов. Замок перестанет реагировать на сигналы. Или преступники просто смогут узнать, когда вас нет дома, чтобы совершить кражу, — пояснил Золотухин.

Защитой от такого вмешательства может стать либо полный отказ от подобных технологий, либо существенное усовершенствование протоколов безопасности.

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