Электрический велосипед сдал экзамен на прочность

Курьер службы доставки ресторана восточной кухни Всеволод Артюх помогает тестировать электротрайк. Каждый день он проезжает на нем несколько десятков километров, чтобы вовремя доставить заказы клиентам / Фото: Антон Гердо /Вечерняя Москва

8 марта в Агентстве инноваций Москвы сообщили, что в городе проходят тестирование 36 уникальных разработок, одна из которых — электротрайк.

На сегодняшний день в программе тестирования инноваций принимают участие 108 городских и коммерческих площадок, расположенных на территории столицы. Одна из них — ресторан японской кухни неподалеку от метро «Водный стадион».

Здесь уже больше месяца эксплуатируется трехколесный электровелосипед, или электротрайк. Он разработан конструкторским бюро имени Теслы и полностью производится в Москве.

— Электротрайк может разгоняться до 25 километров в час и перевозить грузы до 60 килограммов, — рассказал основатель конструкторского бюро Денис Неталиев.

По размеру такой агрегат немного больше обычного велосипеда, так что с его парковкой проблем не возникнет. Важное преимущество устройства — оно может работать круглосуточно за счет сменных батарей. Пока одна используется, другая стоит на зарядке. И заменить ее — дело всего на пару минут.

Кроме того, починить трехколесный электровелосипед тоже не составит труда.

— Наше производство находится в столице, и у нас есть бесконечный запас деталей к электротрайку, — добавил Денис Неталиев. — Мы гарантируем восстановление неисправности в течение нескольких часов.

Во время тестирования это необычное средство передвижения всего пару раз давало сбои — что вполне нормально на этапе пилотирования проекта. Примечательно, что компания-разработчик в этот же день выезжала на место и сразу же чинила неисправность.

— Везти электротрайк нам никуда не нужно было, это очень удобно, — отметила руководитель службы доставки ресторана японской кухни Юлия Морозова.

По ее словам, трехколесный электровелосипед полностью оправдал их ожидания и по скорости доставки, и по своей надежности.

— Наша задача была доставлять заказы в максимально короткие сроки, и электротрайк отлично справляется с этой задачей, — рассказала она.

Начать тестировать транспортное средство компания специально решила зимой, чтобы проверить его в разных погодных условиях. И даже по снегу электротрайк передвигается отлично.

Управляющий рестораном Дамир Суртагалиев добавил, что трехколесный электровелосипед высоко оценили сами курьеры.

— Они отмечают его удобства. Например, он более устойчивый, а значит, безопасный, — пояснил он. — Кроме того, для передвижения по городу курьеры не тратят свои силы, ведь крутить педали не нужно — трайк едет самостоятельно за счет электродвигателя.

Также впереди у него есть специальная корзина для термосумки. Если заказов много, курьер может одну сумку положить в эту корзину, а вторую надеть в качестве рюк зака.

— Передвигаться электротрайк может как по тротуару, так и по проезжей части — он абсолютно мобилен, — рассказал Суртагалиев.

Руководитель службы доставки уточнила, что в планах компании приобрести такой транспорт для всей сети.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Екатерина Бражникова, заместитель генерального директора Агентства инноваций Москвы:

— Программа тестирования инноваций запущена в мае прошлого года. За это время в ней приняли участие уже 53 проекта. Самые популярные сферы для пилотирования — здравоохранение, реабилитация, банковское дело. Набирает обороты направление общественного питания. Проекты, которые получают возможность тестирования, вначале проходят проверку и серьезный отбор.

Читайте также: Самые умные. Как тотальная цифровизация меняет городскую жизнь к лучшему