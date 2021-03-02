Самые умные. Как тотальная цифровизация меняет городскую жизнь к лучшему

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

На интернет-ресурсе «Московская электронная школа» появилось около 1,2 тысячи новых онлайн-тренажеров, с помощью которых школьники могут проверить свои знания или подготовиться к экзаменам. Этот проект является одной из составляющих «умного города», которым целенаправленно становится Москва, год от года повышая свой IQ (да, у городов его тоже считают). Сейчас он равен 89,95 балла, тогда как еще три года назад столица «наумничала» лишь на 81,19 балла.

Ушедший год принес и другие доказательства стремительно умнеющей столицы. Так, в рейтинге Smart City Index, оценивающем уровень городской цифровизации, Москва смогла подняться на 16 позиций, заняв 56-ю строчку из 109 Но обогнав Брюссель, Париж и Токио, она еще явно не дотягивает до лидеров индекса — Сингапура, Хельсинки и Цюриха. Зато у нас первое место по рейтингу ООН, который оценивает уровень электронных услуг для населения, и первое место в России по безопасности дорожного движения. Последний показатель вроде бы не в тему, но если вспомнить про активно внедряющиеся в городе «умные перекрестки» и систему фото- и видеофиксации, а также их влияние на дисциплину вождения, роль цифровизации оказывается явно не заштатной.

В общем, IT-трансформация Москвы в самом разгаре, и почивать на лаврах она пока не планирует.

— Умный город — это прежде всего технологии для комфорта его жителей, — говорит Кирилл Щитов, председатель Комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике. — Сейчас в столице несколько сот городских услуг оказываются в режиме онлайн. Среди них такие уникальные, как ЕМИАС — медицинская информационная система, с помощью которой мы все записываемся к врачам, получаем другие важные данные, или «Московская электронная школа», которая очень выручила во время пандемии. Да, были какие-то сбои, сложности, что-то где-то временами зависало, но именно она позволила, пусть и в онлайн-режиме, сохранить возможность обучения детей.

Камеры в городе для всех уже тоже обыденность. А это не только фиксация нарушений ПДД и поиск преступников, это и мониторинг строек, и контроль за качеством работы сотрудников ЖКХ, и многое другое. Или взять центры «Мои документы». Я помню, как в 2010 году в Думе нам рассказывали о том, что в городе будет система, при которой человек сможет получить в одном месте все необходимые справки и выписки, запросить информацию в каких-то органах власти и т.д. Нам казалось тогда, что это что-то из области прекрасных перспектив будущего, что-то далекое, и не факт, что реализуемое. Сегодня мы все ходим в МФЦ и считаем, что так и должно быть.

Креатив на бегу

Впрочем, ситуации из серии «так не должно быть» тоже становятся стимулом для креатива IT-компаний. Такой для многих стала, конечно же, пандемия. Например, некоторых производителей она сподвигла по-новому взглянуть на привычную работу:

— Мы много лет занимаемся производством автоматических и карусельных дверей для торговых центров и других мест массового скопления людей, — рассказывает Евгений Кин, технический директор компании Dormakaba. — У нас был разработан модуль на основе технологии интернета вещей, позволяющий удаленно контролировать наши объекты. Небольшая коробочка собирает ряд данных, позволяющих строить четкие прогнозы о предельной ресурсной нагрузке, о том, когда готовить сервисную бригаду для планового ремонта, сколько тот или иной блок еще прослужит и так далее, причем часть проблем она позволяет решить дистанционно. Но случился локдаун, и выяснилось, что на основе этого модуля можно придумать несложную, но важную систему, отслеживающую посещаемость тех же торговых центров. То есть датчики на дверях считают, сколько человек вышло, сколько вошло и сколько осталось до критических с точки зрения эпидбезопасности показателей. Как только пограничные цифры достигнуты, двери на вход блокируются. Народа в помещении становится меньше — заходит новая партия посетителей.

Пока, по словам разработчиков, умная приспособа работает только на автоматике компании, но активно обсуждается и вопрос интеграции в сторонние системы. Если учесть, что их двери стоят во множестве торговых сетей и крупнейших аэропортах страны, возможно, нам скоро придется столкнуться с новым пропускным режимом в места коллективного пользования.

Многие IT-разработки в пандемию внедрялись буквально с колес, на бегу — слишком дорогим становилось время, которое в этом случае было не столько синонимом денег, сколько тождеством здоровья, а то и жизни. Так, например, случилось в Новосибирске, где мобильное приложение для заболевших ковидом создали и внедрили всего за две недели.

— Мне кажется, очень правильно, что мы его с самого начала создавали не как способ слежки за гражданами, а как средство самоконтроля и телемедицины, — рассказывает Анатолий Дюбанов, министр цифрового развития и связи Новосибирской области. — Уже на старте приложения человек заносил в небольшую анкету восемь основных показателей своего самочувствия. Если система фиксировала выходы за параметры или стремительное ухудшение, она тут же переводила человека на медиков, которые уже решали, что делать дальше. Эта история несложная, но многим она совершенно точно помогла. Понятно, что была там и функция обязательного селфи (трижды в день). Но когда мы поняли, что сравнение изображений перегружает наших операторов, мы запустили сервис с распознаванием лиц, и порядка 90 процентов трафика взяла на себя техника. Вообще пандемия не давала, конечно, расслабляться. Так, практически мгновенно была организована горлиния по вопросам ковида. По номеру 124 можно было записаться на прием к врачу, вызвать волонтеров с продуктами, выяснить, в какой из ближайших аптек есть нужное лекарство, что делать, если поднялась температура, и так далее. Если на какие-то вопросы мы ответить не могли, тут же связывались с Роспотребнадзором или Минздравом и оперативно перезванивали людям. Сейчас на этой линии у нас поднимает трубку робот Николай — продукт нейротехнологий...

По словам министра, практика показала, что он справляется с разрешением порядка 70 процентов стандартных вопросов. Но она же показала и то, что многим заболевшим важно не только пообщаться с живым человеком, но и получить визуальный контакт. В итоге новосибирцы запустили еще и сервис телемедицинской консультации — с помощью того же приложения можно выйти на врачей, работающих в составе смены, и получить ответы на все вопросы. В общем и целом такой сочувствующий гражданам подход позволил, с одной стороны, сохранить ситуацию под контролем (а Новосибирск третий по численности город после Москвы и Питера), а с другой — не вводить особо жесткие меры вроде электронных пропусков.

Ваш заказ ушел другому

Впрочем, работали не покладая рук и те, кто лучше бы уж спрятали их куда-нибудь подальше. Если в благополучном доковидном 2019-м мошенники смогли увести с карт москвичей 12 миллиардов рублей, то 2020-й наверняка этот рекорд побьет. Правоохранители пока еще не подбили статистику окончательно, но уже известно, что число дел о телефонном и интернет-мошенничестве выросло за это время примерно на 70 процентов.

— Понятно, что жизнь, ушедшая в прошлом году в онлайн, очень этому поспособствовала, — говорит Кирилл Щитов. — Но, на мой взгляд, главная причина в практически полном отсутствии ответственности для должностных и юрлиц за слив данных. Сейчас по закону организация, допустившая утечку данных своих клиентов, максимум платит штраф в 50 тысяч рублей. Для сравнения, в Евросоюзе такие штрафы для компаний могут составлять до 20 миллионов евро либо 4 процента от ежегодного дохода. А в 2019 году в Соединенных Штатах Америки «Фейсбук», например, заплатил 5 миллиардов долларов в рамках расследования о передаче данных пользователей сторонней компании для использования в маркетинговых целях. Совершенно другой уровень финансовой ответственности! Конкретным сотрудникам за слив данных на сторону у нас тоже грозит максимум увольнение. Никакие иные санкции применить невозможно. Можно попытаться возбудить дело, там будут искать признаки мошенничества, но это долго, сложно, и этот путь, как правило, заканчивается ничем.

Не дремлют, разумеется, и хакеры всех мастей. Например, в прошлом декабре была предпринята первая в мире атака на постаматы. Для взлома хакеры выбрали сеть PickPoint, затронув работу более 2,5 тысячи хранилищ из 8000, а это 49 000 заказов на общую сумму в 150 миллионов рублей! Несмотря на то что уже через 20 минут удалось заблокировать 80 процентов зараженных постаматов (их дверцы просто не открылись для воров), до адресатов в итоге не дошло около тысячи заказов.

— Это не первая серьезная атака на элементы умного города, — объясняет Алексей Лафицкий, руководитель отдела продаж «Лаборатории Касперского». — Массированно они начались где-то с 2016 года. Особенно любят взломщики городские видеокамеры, которые по сути представляют собой контроллер с линуксоподобной системой на борту и какой-то оптикой, то есть для злоумышленника это обычное сетевое устройство, которое можно атаковать, перепрошить, подменить параметры и т.д. В 2020-м, кстати, хакерам удалось скомпрометировать 15 тысяч камер наблюдения в Москве. В результате пострадали устройства, расположенные в жилых домах, магазинах, банках, торговых центрах и других частных организациях. Однако, по нашим наблюдениям, в год пандемии где-то 10 процентов организаций, на которые нацеливались атаки, были медучреждениями. Мы не устаем повторять, что защищать надо не только компьютеры, но и всю инфраструктуру. И вот вам яркий пример, который широко освещался в СМИ: в Германии вирус-шифровальщик атаковал больницу, доктор не смог получить нужные данные, и это привело к смерти пациента.

Но есть и другая проблема, с которой, по словам Лафицкого, сталкиваются борцы с киберпреступностью:

— Внедрение интернета вещей и умного города последние годы происходило довольно хаотично. Понятно, что на начальном этапе были какие-то частные проекты, «лабораторные работы», их апробировали, кое-что кое-где внедряли и т.д. Но этот этап закончился, начался этап массового рынка, и тут студенческий подход уже не подойдет. Слава богу, сейчас началась потихоньку (хотелось бы, конечно, побыстрее) разработка технических стандартов и регулирующих документов для умного города, потому что только они позволяют вендерам и производителям средств защиты понимать, что и как выпускают разработчики соответствующих решений, какие протоколы и как будут использоваться, а значит, быстрее находить пути их защиты. Тем более что сейчас серьезная защита подразумевает уже не столько софт, сколько сразу целые программно-аппаратные комплексы.

ГОСТ на цифру

По словам директора центра компетенций «Умный город. Цифровой регион» концерна «Вега» (Ростех) Виктории Воропаевой, над техстандартами сейчас корпят в поте лица:

— Помимо отраслевых стандартов, появился документ Минстроя с базовыми требованиями к умным городам. Есть индекс IQ городов. Разработаны стандарты в области интернета вещей и в области развития умных городов — тут больше говорится об организационных моделях, которые можно использовать, о том, как мы можем работать с данными, какими-то системами и т.д. И последний документ — это проект цифровизации городского хозяйства. Вот на основе всего этого, плюс технологии, плюс энергоэффективность, плюс видеоаналитика, и будут приниматься теперь все решения в умном городе. По сути, речь идет о поэтапном создании крупных интеллектуальных систем управления. Скажем, мы «собираем» в одну команду уличные видеокамеры, камеры на промышленных объектах и в торговых центрах, может, даже видеорегистраторы автомобилистов и мобильные телефоны граждан, желающих в этом поучаствовать, и создаем единую систему городского наблюдения, которая поможет нам эффективно управлять городом: получать информацию о качестве уборки улиц, соблюдении графика вывоза мусора, ситуации на дорогах и т.д. Точно такие же системы создаются в области энергетики, ЖКХ, транспорта, безопасности... Подобных горизонтальных связей в городе может быть много, и все они дальше интегрируются в единую интеллектуальную систему управления, которая в итоге повысит уровень удовлетворенности жизнью в том или ином населенном пункте.

КАК У НИХ

Звание самого умного города планеты принадлежит Сингапуру. Он лидирует в списке за счет улучшений в сфере мобильности, здравоохранения, общественной безопасности и производительности.

В области транспорта первое место удерживается за счет интеллектуальных транспортных систем с поддержкой интернета вещей, безопасных дорог и безлимитной платы за проезд на парковку. А платформы цифровых услуг и устройства удаленного мониторинга в сфере здравоохранения экономят сингапурцам почти 10 часов в год при походах к врачу.

РЕПЛИКА

Стратегия оказалась верной

Александр Горбатько, заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы:

— Активное взаимодействие со всеми операторами связи позволило нам довольно безболезненно пережить прошлый год, когда большое число москвичей вынуждены были оставаться дома, а некоторые — и учиться пользоваться сервисами удаленной работы, удаленной жизнедеятельности, удаленных развлечений и т.д.

Конечно, и для ДИТа, и для Москвы в целом это был вызов, но сети не подвели — во многом благодаря той стратегии, которую выбрал город в области развития информационных технологий.

Как известно, у Москвы нет затрат на поддержание правительственных сетей связи — мы поддерживаем развитие бизнеса. И именно это позволяет держать конкуренцию между операторами связи, иметь достаточно качественные как проводные, так и беспроводные сети, большой пул операторов — как средних и совсем маленьких, так и гигантов отрасли, которых мы все знаем.

В Москве сейчас порядка 3–4 миллионов жителей пользуются нашими электронными сервисами. И в городе есть все условия для IT-компаний, которые захотят пилотировать какие-то свои решения. Даже не находясь физически в Москве. К слову, удаленная работа и удаленные сервисы для нее — сейчас одно из стратегических направлений развития Москвы, большое количество городских сервисов уже работают в режиме удаленного доступа.

Еще один этап развития IT-технологий в городе связан с новыми возможностями, которые открывают перед нами сети 5G.

В прошлом году в Москве заработали пилотные зоны, в которых сейчас отрабатываются технические решения, связанные со взаимодействием 5G с сетями предыдущих поколений, изучением всех их возможностей, с вопросами безопасности, поиском бизнес-моделей для различных городских сервисов и так далее. Все операторы связи получили в Москве выделенные частоты и территории, на которых можно отрабатывать новую технологию.

Например, на ВДНХ развернут павильон «Умный город», где тестируются новые городские решения на базе сетей 5G. В заработавшем там демоцентре бизнес может отрабатывать модели, которые в будущем будут применяться как в сетях связи нового поколения, так и в городских сервисах для жителей. При этом любая компания, стартап, вуз или группа студентов, имеющие соответствующие наработки, могут получить там доступ к технологии, пока еще не запущенной в массовом порядке, посмотреть, как поведут себя их наработки в деле.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

116 идей цифровых инноваций планируют реализовать в Москве в этом году. 18,3 млрд руб лей выделено в 2021 году на внедрение цифровых технологий в столице. 9 млн — примерно столько личных кабинетов физлиц есть на портале госуслуг. 90 процентов москвичей получают услуги удаленно. 500 «умных перекрестков» внедрено в Москве в прошлом году, в итоге если раньше через перекресток за 2 минуты проходила 1 единица транспорта, то сейчас минимум 4 Более 200 тысяч камер установлено в Москве. 70 процентов преступлений раскрываются с их помощью. В прошлом году таких набралось более 4000.

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