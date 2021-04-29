Экстренный вызов. Главврач Николай Плавунов: Московская скорая — одна из самых эффективных в мире

Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

29 апреля в Департаменте здравоохранения столицы сообщили, что в минувшем году бригады скорой медицинской помощи выполнили более 4 миллионов вызовов. О развитии службы и ее достижениях в интервью «Вечерняя Москва» рассказал главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи, главный врач ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова» Департамента здравоохранения Москвы Николай Плавунов.

— Николай Филиппович, как изменилась Служба скорой помощи за последние годы?

— Московская скорая помощь сегодня — крупнейшая в России и Европе медицинская организация. По данным международной консалтинговой компании PWC, столичная скорая занимает второе место среди самых эффективных в мире. Так, среднее время ответа оператора московской скорой помощи составляет три-четыре секунды — это самый быстрый показатель среди мегаполисов мира. В ее состав входят 60 подстанций и 92 поста, часть которых находятся на МКАД, часть — на территории стационаров и поликлинических медорганизаций. У нас работают 2,5 тысячи врачей, 8,4 тысячи специалистов со средним медицинским образованием.

— Какое оборудование используют бригады? Появилось ли что-то новое?

— Опыт, накопленный московской скорой во время борьбы с новой коронавирусной инфекцией, показал, насколько важно иметь современное оборудование и подходы для лечения экстренных больных. Именно в инновациях видится будущее развитие службы. Так, наша скорая оказалась первой в стране, кто разработал и запатентовал алгоритмы опроса пациентов с применением искусственного интеллекта. То есть для каждого вида обращений, когда человеку плохо и нужно врачебное вмешательство, есть свой шаблон вопросов и ответов, что позволило значительно сократить время обработки вызовов, поступающих по номерам 103 и от службы 112.

Благодаря внедрению автоматизированных систем принятия решений время прибытия бригады на экстренные вызовы сейчас не превышает в среднем 9–10 минут. Закуплены новые портативные УЗИ-аппараты для общепрофильных и реанимационных бригад скорой помощи. Теперь у пациентов в критических состояниях бригады московской скорой помощи могут проводить УЗИ-диагностику прямо на месте вызова.

Бригады московской скорой были также оснащены новыми системами для проведения автоматической сердечно-легочной реанимации. Этот прибор применяется при остановке кровообращения у пациента. Его особенность заключается в том, что бригада скорой помощи теперь может проводить сердечно-легочную реанимацию при доставке пациента в стационар, то есть в дороге. Раньше для проведения этого процесса необходимо было останавливать машину.

Кроме того, не так давно реанимационные бригады были оснащены портативными лабораторными экспресс-анализаторами. Теперь они могут проводить полный комплекс необходимых экстренных диагностических мероприятий в кратчайшие сроки для пациентов, находящихся в критических состояниях. Важность этого прибора сложно переоценить, поскольку он необходим для спасения жизни самых тяжелых пациентов, когда счет идет на минуты. Аппараты используются, например, при сепсисе, тяжелой почечной и острой дыхательной недостаточности, нарушениях кислотно-щелочного состояния крови и водно-электролитного баланса, а также для выявления обратимых причин остановки кровообращения.

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Денис Гришкин

У бригад также появились портативные капнографы. Эти приборы в режиме реального времени определяют уровень углекислого газа в воздухе, который выдыхает пациент. Аппараты позволяют врачам проводить более эффективную диагностику и лечение состояний, связанных с нарушением дыхания.

Еще в прошлом году автопарк московской скорой обновили на 30 процентов. Было закуплено 305 новых автомобилей скорой помощи, оснащенные современным оборудованием для оказания помощи в экстренных и тяжелых ситуациях, включая черепно-мозговые травмы, тяжелые травмы при ДТП, инсульты и инфаркты.

— Чем отличается взрослая скорая от детской? Есть отдельные автомобили для реанимационных бригад?

— Сегодня на московской скорой помощи существует 16 профилей выездных бригад скорой__медицинской помощи, оснащенных самым современным оборудованием для спасения жизней горожан. Выездные бригады делятся на три группы: общепрофильные выездные бригады, специализированные выездные и специализированные выездные экстренные консультативные бригады. Основное отличие специализированных бригад для взрослых пациентов от бригад для детских пациентов — профиль врачей-специалистов и оснащение бригад. Что касается вопроса по транспорту: да, на московской скорой имеются специальные автомобили, как для взрослых, так и для детских бригад реанимации. У нас также имеются автомобили с кувезом для новорожденных детей.

— Как принимается решение о том, поедет ли скорая на вызов или нет, как определяется экстренность вызова?

— Как мы уже говорили ранее, московская скорая получила патент на разработанный медицинский комплекс для оперативной медицинской помощи пациенту, находящемуся вне зоны медицинской организации. По сути, эта система представляет собой специальные алгоритмы опроса с применением искусственного интеллекта, разработанные на все поводы, с которыми только могут обратиться в скорую помощь. Например, когда человек обращается с жалобами: чувствует себя плохо, кровотечение, высокое давление и другие.

Алгоритм работы запатентованного медицинского изобретения представляет собой следующий процесс: в Единый городской диспетчерский центр (ЕГДЦ) скорой помощи поступают обращения от граждан, диспетчеры обрабатывают вызовы — задают вопросы согласно разработанному алгоритму, ставят отметки в системе напротив нужного ответа. Далее данные уходят в информационную систему, где происходит моментальная оценка жалоб, система анализирует сведения в режиме online с применением искусственного интеллекта, затем выдает повод: экстренный или неотложный, или звонок переводится на врачей-консультантов.

Технический результат при использовании этого изобретения — сокращение времени прибытия к пациенту бригады скорой или неотложной медицинской помощи, а также оказание специализированной медицинской помощи. Все это возможно с использованием централизованного управления выездными бригадами скорой и неотложной медицинской помощи.

— Работа на скорой — очень тяжелая, не только физически, но и морально. Какими качествами должен обладать человек, который хочет у вас работать?

— Если мы говорим о критериях подбора персонала для выездных бригад — это прежде всего наличие у соискателей соответствующего медицинского образования. Мы также смотрим на коммуникабельность человека — они должны находить подход к общению с самыми разными пациентами, уметь работать в команде. Для нас также важно видеть в специалисте желание самосовершенствоваться, регулярно улучшать свои профессиональные навыки, по-настоящему любить свою профессию.

— Есть ли у вас психологическая служба для сотрудников, какие-то тренинги?

— У нас в штате имеется клинический психолог, который регулярно проводит лекции и семинары с сотрудниками. Основной вектор обучения — пациентоориентированность, повышение навыков общения и оказания психологической поддержки пациентам и их родственникам. Он также проводит персональные сессии для сотрудников, попавших в непростые психологические ситуации.

— Что помогло скорой справиться с высокими нагрузками во время пандемии?

— В 2020 году бригадами скорой медицинской помощи выполнено более 4,1 миллиона вызовов, что на 3 процента больше, чем в 2019 году. Кроме того, в прошлом году количество пациентов, доставленных в стационары города, составило более 1 миллиона, что на 14 процентов больше, чем в 2019 году. Ни один пациент не остается без помощи, несмотря на непростую эпидситуацию.

Каждые сутки в городе дежурит более 1 тысячи бригад, в едином городском диспетчерском центре у нас работают 65 фельдшеров по приему вызова и 20 врачей-консультантов. Наши медицинские работники учитывают опыт, полученный в первые месяцы пандемии COVID-19. Кроме того, персонал и диспетчеры прошли дополнительное обучение, а в распределении медицинских бригад участвует искусственный интеллект. Медикам приходится сталкиваться и с тяжелыми случаями, когда приходится подключать пациента к аппарату ИВЛ, ставить искусственный кардиостимулятор, проводить дефибрилляцию.

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Кому-то нужна консультация по лечению или по уходу за больным родственником. А некоторым просто требуется человеческая моральная поддержка. Разумеется, бывают ситуации, когда пациент находится в крайне тяжелом состоянии, буквально на грани жизни и смерти. Еще раз хотелось бы напомнить, что коронавирус никуда не пропал, он есть, им можно заразиться, он опасен и может привести к очень тяжелым последствиям.

— На ваш взгляд, стало ли общество больше уважать, ценить врачей?

— Профессия врача всегда и везде во всем мире считалась и считается престижной и уважалась в обществе, несмотря ни на какую социальную обстановку. Безусловно, в такие глобальные события, как пандемия коронавирусной инфекции, граждане начинают как никогда ценить труд и значение медиков. Тем более когда сегодня вопросам повышения здоровья населения земли уделяется такое пристальное внимание со стороны властей государств и СМИ.

— Как вы относитесь к новому празднику — Дню работника скорой помощи?

— В непростой год борьбы с новой опасной коронавирусной инфекцией сотрудники служб скорой помощи были первым сдерживающим барьером в городе. Благодаря их титаническим усилиям эпидемия не смогла принять катастрофические масштабы. Их героические усилия, полная самоотдача во время службы, глубокое сострадание к пациентам заслуживают самых высших похвал. О сплоченности нашего многочисленного коллектива московской скорой помощи можно говорить бесконечно.

Однако хотелось бы сказать о том, что служба поступательно готовится к новым вызовам системы здравоохранения города. За время пандемии московская служба скорой помощи начала реализацию масштабных проектов, развитие которых продолжится в ближайшем будущем. Это и закупка нового оборудования, и обновление автопарка. Готовятся к открытию новые подстанции. Словом, делается и будет делаться еще многое для того, чтобы московская скорая продолжала занимать лидирующие позиции в мире среди служб скорой помощи по эффективности работы.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

На вызовы к пациентам ежесуточно отправляется более 1000 бригад скорой медицинской помощи и 150 бригад неотложной медицинской помощи, в том числе 81 взрослая и 69 детских. В сутки бригады выполняют 11–12 тысяч вызовов. Всего на Станции скорой помощи работают более 11 тысяч человек, в том числе более 2 тысяч врачей, более 8 тысяч — средних медицинских работников, более 90 — младших медицинских работников.

КАК У НИХ

Служба скорой помощи в разных странах

— В Италии первоначальное оказание скорой медицинской помощи (консультации, лекарства, процедуры) бесплатно для всех. Оплата взимается за дальнейшее наблюдение, лечение и реабилитацию. При этом машину принято вызывать, если существует прямая угроза жизни, человек в тяжелом состоянии. В других случаях до больницы добираются самостоятельно.

— В Китае для вызова скорой нужны очень серьезные обстоятельства, например если человек не может двигаться или находится в бессознательном состоянии. В других случаях лучше всего взять такси и доехать до больницы самостоятельно.

— В Австралии за вызов вообще придется заплатить — там эта услуга платная. Стоимость зависит от штата скорой и состояния пациента.

— Аналогичная ситуация и в США. Там тоже вызов скорой платный.

ДОСЬЕ

Николай Филиппович Плавунов в 1980 году окончил Московский медицинский институт имени И. М. Сеченова по специальности «Лечебное дело». Окончил интернатуру по специальности «Хирургия». В 2005 году присвоена ученая степень доктора медицинских наук.

Награжден медалью «В память 850-летия Москвы», лауреат почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации», орденом Дружбы за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу. Также в 2021 году награжден за вклад в организацию и обеспечение неотложной медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга, орденом Александра Невского. Автор свыше ста научных статей, методических рекомендаций и монографий.

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