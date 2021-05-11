Ученые-новаторы выиграли престижный конкурс

Фото: Из личного архива Ильи Блохинова

Закончился сбор заявок на очередной конкурс «Новатор Москвы». 11 апреля корреспондент «Вечерней Москвы» пообщалась с московским изобретателем Ильей Блохиным. Вместе с Филиппом Огузником он разработал кубик сна, помогающий стимулировать глубокий сон человека, и стал победителем прошлогоднего конкурса.

— Илья, как вы узнали о конкурсе?

— Мы с Филиппом находимся в Сколковской экосистеме, и благодаря ей наши менторы доносят нам информацию о различных мероприятиях, где мы можем представить свой проект. Мы подали заявку на участие, и спустя несколько месяцев нам сообщили, что мы в финале.

— Какие эмоции испытали в этот момент?

— Мы только потом узнали, что наша разработка прошла несколько экспертиз и была отобрана среди сотен других. Вот в этот момент испытали настоящее удивление и радость.

— Знакомы ли вы с другими участниками конкурса и их разработками?

— Да, знаком. Вообще, надо отметить, что сам конкурс проходил на дружественной волне. Я большой сторонник инноваций и технологий, и мне было приятно видеть, что среди московских ученых много достойных разработчиков. С некоторыми из них мы даже решили сделать совместный проект, чтобы интегрировать в наш продукт разные функции. Также с удовольствием пообщались с организаторами этого мероприятия.

— Как победа повлияла на вашу дальнейшую деятельность?

— Прежде всего мы смогли поверить в собственные силы. Когда ты посвящаешь своему проекту двадцать четыре часа в сутки, а потом получаешь обратную связь и видишь пользу — вдохновляешься. Еще у нас благодаря конкурсу появились интересные контакты, возможность работать с другими учеными. И самое важное — поддержка и опека со стороны организаторов.

— Как пользователи восприняли вашу разработку?

— Без ложной скромности скажу, что наша технология очень хороша. Многие просто не верят, что продукт работает и может помочь бороться с нарушениями сна. А он работает, и еще как! Создавая это устройство, мы хотели всем доказать, что здоровый сон без дополнительного допинга возможен.

Кстати, буквально сегодня один из наших клиентов сообщил, что после использования нашего кубика для сна он уже может отказаться от обязательного кофе по утрам. Многие отмечают, что перестали принимать снотворное. Другие говорят, что стали чаще наблюдать терапевтический и накопительный эффект от использования кубика, поэтому есть большая вероятность, что со временем они вернут себе здоровый сон. Это о многом говорит.

Мы довольно часто проводим различные опросы среди пользователей нашей продукции и среди тех, кому отдаем прибор для тестирования. Благодаря этим исследованиям нам стало понятно, что разработка воздействует на многие характеристики сна, среди которых скорость засыпания, количество ночных пробуждений и так далее. Со временем мы намерены в устройство добавить еще больше функций.

— Планируете ли вы снова участвовать в конкурсе «Новатор Москвы»?

— Обязательно. Но не в этом году, а в следующем. Сейчас работаем над новым проектом, детали которого разглашать не будем.

СПРАВКА

В этом году конкурс «Новатор Москвы» пройдет во второй раз. В нем 6 номинаций: «Медицина и фармацевтика», «Транспорт и логистика», «Искусственный интеллект и информтехнологии», «Благоустройство и строительство», «Экология и охрана окружающей среды», «Общественные проекты». Победитель конкурса получает премию в 500 тысяч, а финалисты — по 100 тысяч рублей.

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