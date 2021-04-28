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Ученая из Польши разработала мороженое, замедляющее процесс старения
Фото: pexels.com / Daria Shevtsova

Ученая из Польши разработала мороженое, замедляющее процесс старения

Иван Юминов

Здоровье

Ученая Катаржина Школьницка из Польши разработала рецепт мороженого, которое замедляет процесс старения и улучшает самочувствие.

Вместо молока используется пахта. Она содержит множество фосфолипидов и сфинголипидов, которые оказывают позитивное влияние на организм. Так, они снижают уровень плохого холестерина и поддерживают работу нервной системы. Такое мороженое обладает более высокой питательной ценностью при более низкой калорийности.

В итоге получается легкий и воздушный десерт, отмечает издание The First News.

Ранее эксперты назвали самое опасное мясо для шашлыка.

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Польшамороженоеученые
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