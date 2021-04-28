Ученая из Польши разработала мороженое, замедляющее процесс старения
Ученая Катаржина Школьницка из Польши разработала рецепт мороженого, которое замедляет процесс старения и улучшает самочувствие.
Вместо молока используется пахта. Она содержит множество фосфолипидов и сфинголипидов, которые оказывают позитивное влияние на организм. Так, они снижают уровень плохого холестерина и поддерживают работу нервной системы. Такое мороженое обладает более высокой питательной ценностью при более низкой калорийности.
В итоге получается легкий и воздушный десерт, отмечает издание The First News.
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