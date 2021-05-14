Мастера авиастроения: студенты столичных колледжей показывают свой профессиональный уровень на престижном национальном чемпионате

Студент 4-го курса Политехнического техникума № 47 имени В. Г. Федорова Николай Евдокимов выполняет задание по сборке внутренней части фюзеляжа самолета на чемпионате «Молодые профессионалы» / Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

13 мая в столице стартовали отборочные соревнования для участия в финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» по компетенции «Производственная сборка изделий авиационной техники».

Во время соревнований участникам предстоит собрать один из элементов конструкции самолета — внутреннюю часть фюзеляжа. За медали финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) будут бороться участники из Москвы, а также представители Республики Бурятия, Республики Татарстан, Хабаровского края, Воронежской, Новосибирской, Иркутской и Московской областей.

Главный эксперт компетенции «Производственная сборка изделий авиационной техники» Елена Больбух уточнила, что победители будут определены после завершения соревнований.

— У нас работает экспертное жюри, в состав которого входят преподавали из разных регионов с опытом работы на производстве и оценки качества сборки, — сказала она. — Они оценивают правильность подготовки отверстий, установки деталей в соответствии с чертежом.

Важно, что на чемпионате используются настоящие детали — такие же, что и на реальном производстве авиационной техники.

Команду столицы в этой компетенции представляют двое ребят. 19-летний Николай Евдокимов учится на 4 курсе Политехнического техникума № 47 имени В.Г. Федорова. В чемпионате такого уровня он принимает участие в первые, а чтобы дойти до финала, ему пришлось пройти непростые испытания на региональном уровне.

— Сегодня мы выполняли предварительное сверление по детальным чертежам, делали направляющие отверстия для общей сборки, — рассказал Николай. — Было не очень сложно, но, думаю, что последующие этапы будут более серьезными.

Интерес к авиации москвич начал проявлять еще в средней школе, а после 9 класса решил пойти учиться в колледж, чтобы получить профессию. Благодаря знаниям, полученным в колледже и во время практики на производстве, студент смог глубже познакомиться с профессией, узнать тонкости авиастроения.

— Теперь я понимаю, как работают двигатели, и лучше представляю себе процесс их проектирования, — добавил он.

Второй участник московской команды — 18-летний Петр Григорьев — учится на 3 курсе Политехнического колледжа им. Н.Н. Годовикова. В самолеты он влюбился в 14 лет, когда впервые с родителями полетел отдыхать.

— После той поездки решил, что хочу заниматься именной сборкой авиатехники, — рассказал он.

Директор Политехнического техникума № 47 имени В.Г. Федорова Дмитрий Сынгаевский отметил, что популярность рабочих профессий с каждым годом растет.

— У нас выросло не только количество поступающих, но и средний проходной балл, что говорит о высоком уровне подготовки абитуриентов, — сказал он.

Участие в таких значимых чемпионатах, по словам Дмитрия Сынгаевского, дает ребятам приоритет при приеме на работу, ведь это престижное соревнование международного уровня.

А готовиться к соревнованиям студенты могут на современном оборудовании, которым оснащены колледжи, подведомственные Департаменту образования и науки города Москвы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Куколев, директор Московского центра развития профессионального образования:

— Для нас важно не просто подготовить конкурсантов к выступлению на чемпионате России, а аккумулировать и транслировать лучшие практики и методики в образовательную систему столицы. По многим направлениям мы объединили места подготовки и команды разных учреждений готовятся вместе – это позволяет конкурировать и совершенствоваться, за счет этого самые юные участники перенимают опыт конкурсантов следующих возрастных групп и смогут показать высокий результат не только в этом году.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

На отборочных соревнованиях чемпионата «Молодые профессионалы» Москву представят более 300 человек. Возраст участников — от 12 до 25 лет.

В общей сложности соревнования в этом году пройдут в 31 регионе России. Конкурсанты будут состязаться в 198 компетенциях.

В прошлом году сборная столицы стала абсолютным лидером чемпионата, завоевав 123 золотые, 47 серебряных и 13 бронзовых медалей

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