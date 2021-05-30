Лучшим бизнесменам вручили премии
Объявлены имена победителей ежегодной городской премии для предпринимателей «Прорыв года». В воскресенье, 30 мая, «Вечерняя Москва» пообщалась с одним из лауреатов.
В общей сложности на конкурс было подано более 4,4 тысячи заявок, из которых отобрали всего 10 победителей. Лауреаты получили статуэтку, сертификат, а также право на индивидуальную коммуникационную программу продвижения от правительства Москвы.
В номинации «Гран-при года» победителем стал Александр Кузнецов. Его компания занимается созданием цифровых двойников крупных промышленных предприятий.
— Мы уже оцифровали самые крупные заводы России, — поделился он.
Суть работы компании заключается в том, что с помощью специального программного обеспечения создается 3D-модель объекта, в которую при необходимости интегрируются технологии и оборудование. Это помогает предприятиям контролировать и совершенствовать операции производственного цикла. Тем самым упрощается операционная деятельность, экономятся ресурсы, уменьшается число сбоев и продлевается срок службы оборудования.
— На одном из заводов планировали сделать пристройку и перенести в нее из цеха испытательную станцию. После того как мы сделали трехмерную модель этой пристройки, стало понятно, что оборудование просто не вместится, — рассказал Кузнецов. — Это помогло уберечь компанию от лишних затрат.
Помимо этого, компания занимается созданием роботов: как сервисных, которые внешне напоминают человека, так и складских, например тележек, которые ездят в полуавтоматическом режиме.
По словам предпринимателя, получить такую премию — большая ответственность.
— Это очень почетно и, конечно, мотивирует развиваться дальше, — сказал он. — Здорово, что город отметил такое важное направление, как цифровизация.
Правительство Москвы, по мнению Кузнецова, за последние годы стало значительно больше внимания уделять предпринимателям — появились субсидии, льготы.
— Объем поддержки, который выделяется, колоссальный. Мне постоянно приходит рассылка, и это действительно необходимая помощь, например, для нас актуальна субсидия на возмещение затрат на покупку программного обеспечения, — сказал обладатель премии.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Алексей Фурсин, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы:
— Быть предпринимателем трудно. Ежедневно нужно принимать вызовы, решения и отвечать за них. Нам важно, чтобы бизнес не оставался один на один с этим и помнил, что может рассчитывать на помощь от города. Чтобы напомнить, чем город может быть полезным, запустили сайт you.moscow.business.
СПРАВКА
Конкурс «Прорыв года» призван найти представителей малого и среднего предпринимательства, которые добились наибольших успехов, а также систематизировать опыт работы лучших предприятий и индивидуальных предпринимателей Москвы для его дальнейшего распространения.
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