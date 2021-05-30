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Лучшим бизнесменам вручили премии
Победитель премии «Прорыв года» предприниматель Александр Кузнецов пожимает руку одному из роботов, которые производят в его компании / Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва

Лучшим бизнесменам вручили премии

Марьяна Шевцова

Наука

Объявлены имена победителей ежегодной городской премии для предпринимателей «Прорыв года». В воскресенье, 30 мая, «Вечерняя Москва» пообщалась с одним из лауреатов.

В общей сложности на конкурс было подано более 4,4 тысячи заявок, из которых отобрали всего 10 победителей. Лауреаты получили статуэтку, сертификат, а также право на индивидуальную коммуникационную программу продвижения от правительства Москвы.

В номинации «Гран-при года» победителем стал Александр Кузнецов. Его компания занимается созданием цифровых двойников крупных промышленных предприятий.

— Мы уже оцифровали самые крупные заводы России, — поделился он.

Суть работы компании заключается в том, что с помощью специального программного обеспечения создается 3D-модель объекта, в которую при необходимости интегрируются технологии и оборудование. Это помогает предприятиям контролировать и совершенствовать операции производственного цикла. Тем самым упрощается операционная деятельность, экономятся ресурсы, уменьшается число сбоев и продлевается срок службы оборудования.

— На одном из заводов планировали сделать пристройку и перенести в нее из цеха испытательную станцию. После того как мы сделали трехмерную модель этой пристройки, стало понятно, что оборудование просто не вместится, — рассказал Кузнецов. — Это помогло уберечь компанию от лишних затрат.

Помимо этого, компания занимается созданием роботов: как сервисных, которые внешне напоминают человека, так и складских, например тележек, которые ездят в полуавтоматическом режиме.

По словам предпринимателя, получить такую премию — большая ответственность.

— Это очень почетно и, конечно, мотивирует развиваться дальше, — сказал он. — Здорово, что город отметил такое важное направление, как цифровизация.

Правительство Москвы, по мнению Кузнецова, за последние годы стало значительно больше внимания уделять предпринимателям — появились субсидии, льготы.

— Объем поддержки, который выделяется, колоссальный. Мне постоянно приходит рассылка, и это действительно необходимая помощь, например, для нас актуальна субсидия на возмещение затрат на покупку программного обеспечения, — сказал обладатель премии.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Фурсин, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы:

— Быть предпринимателем трудно. Ежедневно нужно принимать вызовы, решения и отвечать за них. Нам важно, чтобы бизнес не оставался один на один с этим и помнил, что может рассчитывать на помощь от города. Чтобы напомнить, чем город может быть полезным, запустили сайт you.moscow.business.

СПРАВКА

Конкурс «Прорыв года» призван найти представителей малого и среднего предпринимательства, которые добились наибольших успехов, а также систематизировать опыт работы лучших предприятий и индивидуальных предпринимателей Москвы для его дальнейшего распространения.

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